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Как быть, если при похолодании неожиданно перестала закрываться дверь в автомобиле

1:13
Авто

Не трудно предположить, что с дверью, которая не желает закрываться, словно лишенная фиксаторов, не только запрещено, но и опасно ехать. Однако оставлять автомобиль с открытыми "вратами" тоже не лучшая затея. Эта ситуация может случиться, особенно в холодное время.

Как быть, если при похолодании неожиданно перестала закрываться дверь в автомобиле
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Меньшее из двух зол - когда уплотнители просто обледенели, не давая дверям плотно закрыться. Проблему можно решить, удалив наледь, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить резину, обивку или лакокрасочное покрытие.

В идеале стоит прогреть машину, при этом держа дверь в закрытом положении, и включить максимальное отопление салона. Также хорошо обработать "резинки" специальной автохимией или простым, но эффективным методом. Если защелки замка замерзли, следует проверить, какая из поворотных скоб мешает двери закрыться. Механически ее нужно отодвинуть и затем без проблем запереть салон.

Если это не помогает, можно воспользоваться зажигалкой, альтернативой является опрыскивание водкой или спиртом. После решения проблемы не забывайте смазать запорный механизм, и, как и в случае с уплотнителями, обработать его специальными средствами, чтобы предотвратить повторное замерзание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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