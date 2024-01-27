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Как датчики парковки провоцируют аварийные ситуации

2:02
Авто

Если ранее парковочные сенсоры были доступны лишь для автомобилей премиум-класса, то в настоящее время их устанавливают практически в любых автомобилях, включая бюджетные модели LADA. Это замечательно, когда система предупреждает о приближении к препятствию, обеспечивая защиту водителя от возможного столкновения.

Как датчики парковки провоцируют аварийные ситуации
Фото: openverse by 123df is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако, несмотря на это, парктроники часто подвержены "сбоям" и иногда могут ввести водителя в заблуждение. Вот несколько примеров такого поведения.

Существует несколько видов систем помощи при парковке, обычно разделяемых на электромагнитные и ультразвуковые. Первые менее эффективны в обнаружении объектов на дальности. Такие датчики имеют ограниченный радиус обнаружения, например, 70-80 сантиметров до препятствия, в то время как ультразвуковые могут замечать опасность на пару метров.

Кроме того, электромагнитные сенсоры не всегда определяют, с какой стороны поджидает водителя препятствие.

Их повышенная чувствительность может вызывать ложные срабатывания. Однако основным недостатком является невозможность работы в статике. Другими словами, чтобы активировать парктроники, необходимо двигаться, что в некоторых маневрах и при отсутствии опыта может привести к повреждению бампера.

Впрочем, ультразвуковые устройства также не являются идеальным решением. Они не всегда реагируют на тонкие и мелкие объекты, такие как миниатюрный столбик или ветка дерева. Однако более того, эти устройства иногда не обнаруживают препятствия высотой до одного метра.

Конечно, эффективность работы системы зависит от количества датчиков и ширины их охвата. Однако некоторые преграды могут отражать ультразвуковой сигнал, и водитель узнает об этом после характерного хруста. Это не только касается наклонных поверхностей и измененного рельефа, но и простых сугробов или кустарников.

Не зря говорят: доверяй, но проверяй. Поэтому лучше всего быть осторожным и оценить ситуацию своими глазами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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