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О каких неисправностях может рассказать не гаснущий значок ABS на приборной панели

1:35
Авто

Когда антиблокировочная система тормозов функционирует должным образом, индикатор на приборной панели мгновенно мигает после запуска двигателя, затем тухнет, не напоминая о себе до следующего включения. Однако бывают случаи, когда этот индикатор настойчиво продолжает светиться. Неисправности ABS — серьезная проблема, влияющая на поведение автомобиля при торможении.

О каких неисправностях может рассказать не гаснущий значок ABS на приборной панели
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Особенно важная роль этой системы проявляется на скользком покрытии, где она обеспечивает водителю контроль над замедляющимся транспортным средством. В структуре ABS нет ничего сложного: датчики скорости вращения каждого колеса, гидроблок, встроенный в тормозные контуры, и простые электронные управляющие блоки. И, конечно же, индикатор ABS на приборной панели.

Если лампочка не гаснет, это указывает на неисправность в одном из узлов системы. Впрочем, прежде чем бежать в автосервис, стоит попробовать простое решение: посетите автомойку. Возможно, колесные датчики просто забились грязью, и после мойки "лампочка" прекратит свое свечение. Если проблема сохранится, имеет смысл провести тест для проверки работоспособности системы.

На прямой дороге, предпочтительно с влажным или заснеженным покрытием, разгонитесь до 40—50 км/ч и резко нажмите на педаль тормоза до полной остановки. Работающая ABS будет вызывать пульсации в педали, а автомобиль замедлится, сохраняя управляемость. Любое отклонение от этого поведения свидетельствует о неисправности системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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