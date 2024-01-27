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Что будет, если на ходу активировать электронный стояночный тормоз

2:09
Авто

Все мы хорошо знаем, что если хочешь вызвать скольжение автомобиля, достаточно потянуть за "ручник" при прохождении поворота. Однако электронная версия этого механизма с трудом справится с подобным. Более того, она может не только ухудшить ситуацию, но и стать причиной аварии, особенно если водитель не имеет достаточного опыта и не умеет читать инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Что будет, если на ходу активировать электронный стояночный тормоз
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фактически, электронный "ручник" преимущественно предназначен для удерживания автомобиля на месте во время стоянки. Дополнительным плюсом в современных автомобилях является возможность автоматического включения ручного тормоза при остановке. Однако использование его в движении требует навыков. Некоторые производители даже настоятельно рекомендуют не активировать этот механизм на скорости. Почему?

Во-первых, основная функция электронного "ручника" — удержание машины на месте. Во-вторых, его реакция при активации в движении может быть непредсказуемой. На некоторых моделях этот механизм полностью блокирует тормозную систему довольно агрессивно, а на других работает более плавно, с применением ABS и системы курсовой стабилизации.

В зависимости от дорожных и климатических условий машина после вмешательства этого механизма может начать скользить или перегреть механизмы. Включение "ручника" на высоких скоростях — рискованное мероприятие. Возможно, он станет полезным лишь в случае полного отказа тормозов, но использовать его в критических ситуациях требует особого мастерства.

Как правило, нажатие или поднятие кнопки (в зависимости от модели автомобиля) во время движения не приведет к немедленным изменениям. Повторное обращение к кнопке может активировать предупреждающие индикаторы, и только при удержании ее в течение нескольких секунд автоматика включится, замкнув тормозные колодки.

На скорости до 30 км/ч достаточно одного "клика" по стояночному тормозу, чтобы заблокировать колеса. Однако водителю необходимо грамотно реагировать на поведение автомобиля после принудительного включения электронного "ручника".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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