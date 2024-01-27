Курс валюты и цены на автозапчасти: как выбрать выгодные комплектующие для отечественных и иностранных автомобилей

Стало известно, когда снизятся цены на запчасти к автомобилям

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На рынке автомобильных комплектующих в России наблюдается интересная динамика: цены на автозапчасти для LADA и УАЗ снижаются, в то время как стоимость комплектующих для иностранных автомобилей либо остается на неизменном уровне, либо увеличивается.

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Эксперт Татьяна Овчинникова объясняет, что основным фактором, влияющим на разницу в ценах между отечественными и иностранными автозапчастями, является зависимость от курса валюты. Большинство деталей для зарубежных автомобилей импортируются, и их стоимость определяется не только затратами на производство и спросом, но и воздействием курса доллара или евро, таможенных пошлин, налогов и других факторов.

Для владельцев зарубежных автомобилей, стремящихся сэкономить на покупке деталей, рекомендуется следовать нескольким принципам. В первую очередь, при выборе запчастей стоит отдавать предпочтение надежным и качественным вариантам с долгим сроком службы. Не рекомендуется экономить на важных деталях, таких как ремни ГРМ, масла, фильтры и прочее.

Во-вторых, рекомендуется обращаться за услугами в проверенные автосервисы с хорошей репутацией, опытным персоналом и предоставлением гарантии на выполненные работы.

В-третьих, важно проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя, не откладывая замену масла, жидкостей, свечей и других элементов. Это поможет избежать серьезных поломок и значительных расходов в будущем.

В 2023 году отмечалось снижение цен на автозапчасти для отечественных автомобилей LADA и УАЗ, вызванное внутренними факторами. Тем не менее, ожидать уменьшения стоимости комплектующих для иностранных автомобилей в 2024 году стоит только в случае существенного укрепления рубля.