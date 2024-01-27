Автоэксперт рассказал, как нельзя очищать машину от снега и наледи

Эксперт Шапарин: при очистке автомобиля от снега не стоит использовать щётки

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Неправильное очищение автомобиля от снега может привести к серьезным повреждениям, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза, Антон Шапарин. Он подчеркнул, что использование скребков и щеток может нанести ущерб лакокрасочному покрытию автомобиля.

Фото: Own work by George Chernilevsky is licensed under public domain

"Одной из ошибок является применение любых скребков или щеток, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Стекла, в свою очередь, более устойчивы к механическому воздействию и не подвергаются столь сильным повреждениям при попытке очистки льда", — отметил эксперт.

Шапарин подчеркнул, что использование "варварских методов очистки" может сказаться на стоимости автомобиля, если владелец решит продать его. Эксперт также предупредил от попыток разогреть автомобиль горячей водой.

"Еще одной ошибкой является поливание замерзшего стекла кипятком, что может вызвать его треск при морозе из-за резкого изменения температуры. Эффективнее всего борьбы с наледью — использовать электрообогрев лобового стекла, если такая опция имеется", — рассказал Шапарин.

По его словам, единственно правильным способом очистки автомобиля является включение обогрева лобового стекла, поездка в теплое место для таяния льда, а затем смывка льда мойкой высокого давления. Эксперт подчеркнул, что автомобиль, покрытый царапинами от скребка или щетки, будет сложнее продать, так как глубокие царапины остаются даже после полировки.

С другой стороны, автомобиль с сохраненной блеском поверхностью всегда будет востребован на рынке, заключил специалист.