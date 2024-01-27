Россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке автомобиля

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Автоэксперт Солодовник порекомендовал торговаться только после осмотра машины

1:25
Авто

При выборе подержанного автомобиля, не рекомендуется предварительно пытаться уменьшить его стоимость по телефону до осмотра. Об этом сообщил Максим Солодовник, руководитель секции подержанных автомобилей на автомобильном маркетплейсе Fresh, в беседе с "Лентой.ру". По его мнению, реальная выгода от сделки может оказаться гораздо значительнее.

Автоэксперт Солодовник порекомендовал торговаться только после осмотра машины
Фото: Own work by DestinationFearFan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт в области автомобилей подчеркнул, что перед осмотром транспортного средства следует воспользоваться онлайн-сервисами для его предварительной проверки и затем приступить к встрече, обладая всей необходимой информацией о возможных дефектах, которые могут стать предметом переговоров.

Также стоит обратить внимание на износ руля, сидений и рукоятки переключения передач, так как сильные следы использования могут свидетельствовать о фальсификации пробега. После этого рекомендуется уточнить фактические показания одометра и договориться о возможной скидке с продавцом.

"Не следует соглашаться на осмотр грязного автомобиля, особенно в темное время суток, поскольку это может затруднить обнаружение повреждений кузова", — предупредил Солодовник.

Согласно его словам, для избежания переплаты за подержанный автомобиль рекомендуется обращаться к продавцам с хорошей репутацией, предоставляющим гарантии и несущими ответственность за продукцию. Только в таких случаях покупатель может обеспечить себя защитой от неожиданных расходов после завершения сделки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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