Россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке автомобиля

При выборе подержанного автомобиля, не рекомендуется предварительно пытаться уменьшить его стоимость по телефону до осмотра. Об этом сообщил Максим Солодовник, руководитель секции подержанных автомобилей на автомобильном маркетплейсе Fresh, в беседе с "Лентой.ру". По его мнению, реальная выгода от сделки может оказаться гораздо значительнее.
Эксперт в области автомобилей подчеркнул, что перед осмотром транспортного средства следует воспользоваться онлайн-сервисами для его предварительной проверки и затем приступить к встрече, обладая всей необходимой информацией о возможных дефектах, которые могут стать предметом переговоров.
Также стоит обратить внимание на износ руля, сидений и рукоятки переключения передач, так как сильные следы использования могут свидетельствовать о фальсификации пробега. После этого рекомендуется уточнить фактические показания одометра и договориться о возможной скидке с продавцом.
"Не следует соглашаться на осмотр грязного автомобиля, особенно в темное время суток, поскольку это может затруднить обнаружение повреждений кузова", — предупредил Солодовник.
Согласно его словам, для избежания переплаты за подержанный автомобиль рекомендуется обращаться к продавцам с хорошей репутацией, предоставляющим гарантии и несущими ответственность за продукцию. Только в таких случаях покупатель может обеспечить себя защитой от неожиданных расходов после завершения сделки.
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