Россиянам рассказали, какую иномарку можно купить на рынке

Автоэксперт Житнухин: при выборе иномарки следует обратить внимание на китайские авто

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе зарубежного автомобиля стоит учесть возможность покупки китайского транспортного средства, согласно информации от портала lenta.ru, ссылающегося на заявления руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгения Житнухина.

Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr is licensed under CC BY-SA 3.0

Житнухин заявил, что европейские, японские и корейские автомобили, поступающие в Россию через параллельный импорт, могут предоставить своим владельцам неприятные "сюрпризы". Приводится пример запрета на использование функции Bluetooth для владельцев автомобилей BMW.

Тем не менее эта функция остается доступной для тех, кто приобрел модели этой марки до введения санкционного запрета на ввоз в Россию.

Эксперт утверждает, что при покупке китайского автомобиля, который официально продаётся в России, владельцам не придется сталкиваться с проблемами в обслуживании по гарантии и приобретении запчастей.