При выборе зарубежного автомобиля стоит учесть возможность покупки китайского транспортного средства, согласно информации от портала lenta.ru, ссылающегося на заявления руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгения Житнухина.
Житнухин заявил, что европейские, японские и корейские автомобили, поступающие в Россию через параллельный импорт, могут предоставить своим владельцам неприятные "сюрпризы". Приводится пример запрета на использование функции Bluetooth для владельцев автомобилей BMW.
Тем не менее эта функция остается доступной для тех, кто приобрел модели этой марки до введения санкционного запрета на ввоз в Россию.
Эксперт утверждает, что при покупке китайского автомобиля, который официально продаётся в России, владельцам не придется сталкиваться с проблемами в обслуживании по гарантии и приобретении запчастей.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.