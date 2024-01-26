Встреча с полицейским на дороге вызывает стресс не только у водителя, но и у самих инспекторов ДПС. По словам представителя ГИБДД, они могут испытывать беспокойство за свою безопасность, особенно при остановке водителей.
Встречи с представителями других служб и влиятельными личностями также могут стать вызовом, а внимание к этим водителям может привести к неприятным последствиям для полицейского.
Опасения также связаны с возможностью записи взаимодействия на видео с использованием смартфонов или видеорегистраторов, что может повлиять на служебную карьеру инспектора.
Важность бдительности при взаимодействии с водителями, проявляющими признаки неадекватного поведения, также подчеркнута, поскольку они могут представлять угрозу для правопорядка.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.