Безопасное вождение в зимних условиях: избегайте этих ошибок на дороге

Обильные снегопады и образование наледи в начале зимы могут доставить немало хлопот водителям, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях. Портал njcar. ru провел беседу с представителем ГИБДД, чтобы выяснить основные ошибки, которые допускают водители в холодное время года.
Одной из самых опасных ошибок автомобилистов зимой является несоблюдение безопасной дистанции на дороге. Падение температуры и образование льда делают привычные реакции водителей менее эффективными, что может привести к серьезным ситуациям, таким как скольжение по льду или утрамбованному снегу на асфальте.
Опасность также возрастает при выполнении резких маневров, таких как крутые повороты, агрессивное вождение и превышение допустимой скорости на зимних дорогах. При наличии льда под колесами рекомендуется использовать зимний режим или активировать алгоритм движения Eco, который смягчает реакции на руление и управление газом.
Недостаточное внимание к состоянию шин также может стать причиной аварий зимой. Многие водители сталкиваются с проблемами из-за изношенных шин или потери большого количества шипов на одном из колес.
Повышение уровня безопасности также требует внимания к чистоте автомобиля от снега и наледи. Движение с неочищенными стеклами не только ухудшает видимость, но и создает дополнительный риск.
Выбор не подходящей одежды и обуви для зимнего вождения также может создать неудобства за рулем. Массивные ботинки, зимние шапки с "ушами" и крупные пуховики могут ограничивать свободу движений.
Также важно заменить неэффективные дворники, оставляющие разводы на лобовом стекле, перед началом зимнего сезона, особенно для тех, кто ездит по улицам, обработанным реагентами.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.