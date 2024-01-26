Безопасное вождение в зимних условиях: избегайте этих ошибок на дороге

В ГИБДД раскрыли шесть смертельных ошибок при зимнем вождении

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Обильные снегопады и образование наледи в начале зимы могут доставить немало хлопот водителям, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях. Портал njcar. ru провел беседу с представителем ГИБДД, чтобы выяснить основные ошибки, которые допускают водители в холодное время года.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Одной из самых опасных ошибок автомобилистов зимой является несоблюдение безопасной дистанции на дороге. Падение температуры и образование льда делают привычные реакции водителей менее эффективными, что может привести к серьезным ситуациям, таким как скольжение по льду или утрамбованному снегу на асфальте.

Опасность также возрастает при выполнении резких маневров, таких как крутые повороты, агрессивное вождение и превышение допустимой скорости на зимних дорогах. При наличии льда под колесами рекомендуется использовать зимний режим или активировать алгоритм движения Eco, который смягчает реакции на руление и управление газом.

Недостаточное внимание к состоянию шин также может стать причиной аварий зимой. Многие водители сталкиваются с проблемами из-за изношенных шин или потери большого количества шипов на одном из колес.

Повышение уровня безопасности также требует внимания к чистоте автомобиля от снега и наледи. Движение с неочищенными стеклами не только ухудшает видимость, но и создает дополнительный риск.

Выбор не подходящей одежды и обуви для зимнего вождения также может создать неудобства за рулем. Массивные ботинки, зимние шапки с "ушами" и крупные пуховики могут ограничивать свободу движений.

Также важно заменить неэффективные дворники, оставляющие разводы на лобовом стекле, перед началом зимнего сезона, особенно для тех, кто ездит по улицам, обработанным реагентами.