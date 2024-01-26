"За рулем" признал надежными в России четыре кроссовера за 1,5 млн рублей

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Приобрести отличный семиместный кроссовер при ограниченном бюджете в 1,5 млн рублей сегодня представляет собой более сложную задачу по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, журнал "За рулем" выделил четыре достойных варианта, покупка которых не вызовет сожаления со временем. Один из них — Ford Explorer.

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При бюджете 1,5 млн рублей можно рассчитывать на экземпляр выпущенный в 2011–2012 годах. Основным недостатком является неэкономичный 3,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 294 л. с. Автомобиль оснащен надежной шестиступенчатой "автоматической" коробкой передач, а полный привод снабжен "раздаткой", требующей обслуживания каждые 150 тыс. километров.

Вторым в списке представлен скорее внедорожник, чем кроссовер — рамный Kia Mohave. За 1,5 млн рублей можно приобрести десятилетний автомобиль, предпочтительно с 3,0-литровым дизельным мотором, сочетающимся с классическим восьмиступенчатым "автоматом" после 2011 года выпуска. У данного варианта также полный привод.

Третий вариант в пределах 1,5 млн рублей — это Honda Pilot второго поколения 2008-2009 года выпуска. Мощность его 3,5-литрового бензинового двигателя после рестайлинга в 2011 году снизилась с 257 до 249 л. с., а в паре с ним функционирует надежный пятиступенчатый "автомат".

Также с пятиступенчатым "автоматом" оборудован Volvo XC90. В данном случае подходят машины выпуска 2010-2011 годов, однако эксперты подчеркивают, что цена зависит не только от возраста и пробега, но и от общего состояния автомобиля.

Эксперты советуют отдавать предпочтение XC90 с пятицилиндровыми моторами — дизелем 2.4 или бензиновым Т5 объемом 2,5 л. Последний считается оптимальным с точки зрения надежности и производительности, при этом слабым местом являются фазовращатели. Ремень ГРМ рекомендуется менять раз в 100 тысяч километров.