Институт по дорожной безопасности США (IIHS) ежегодно представляет отчет о результатах проведенных краш-тестов, и в 2023 году выявилась рядом интересных наблюдений. Среди автомобилей, которые оказались в числе наименее успешных, оказались модели, широко популярные в различных странах мира.
На вершине списка оказался электрический пикап Rivian R1S. В свое время этот автомобиль вызвал большой интерес на американском рынке, но его результаты в фронтальном столкновении с перекрытием оказались неутешительными. Второе место занял седан Toyota Camry, который также не справился с аналогичным испытанием, провалив столкновение.
На третьей строчке расположился новый Ford Maverick, который в целом продемонстрировал хорошие результаты краш-теста. Тем не менее, эксперты выразили недовольство результатами при боковом столкновении. Аналогичное испытание провалил и шведский кроссовер Volvo XC60, занимая четвертое место в рейтинге.
Замыкает пятерку "неудачников" внедорожник Toyota Grand Highlander. Эта семейная модель продемонстрировала недостаточную безопасность для водителя и пассажиров в случае фронтального столкновения с перекрытием.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.