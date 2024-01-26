Эксперты назвали пять самых опасных машин по итогу краш-тестов

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Институт по дорожной безопасности США (IIHS) ежегодно представляет отчет о результатах проведенных краш-тестов, и в 2023 году выявилась рядом интересных наблюдений. Среди автомобилей, которые оказались в числе наименее успешных, оказались модели, широко популярные в различных странах мира.

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На вершине списка оказался электрический пикап Rivian R1S. В свое время этот автомобиль вызвал большой интерес на американском рынке, но его результаты в фронтальном столкновении с перекрытием оказались неутешительными. Второе место занял седан Toyota Camry, который также не справился с аналогичным испытанием, провалив столкновение.

На третьей строчке расположился новый Ford Maverick, который в целом продемонстрировал хорошие результаты краш-теста. Тем не менее, эксперты выразили недовольство результатами при боковом столкновении. Аналогичное испытание провалил и шведский кроссовер Volvo XC60, занимая четвертое место в рейтинге.

Замыкает пятерку "неудачников" внедорожник Toyota Grand Highlander. Эта семейная модель продемонстрировала недостаточную безопасность для водителя и пассажиров в случае фронтального столкновения с перекрытием.