Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС

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До тех пор, пока инфраструктура не будет развита, электромобили вряд ли смогут вытеснить бензиновые автомобили с дорог России. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сажин подчеркнул, что даже если каждый двор оснастить электрической заправкой, это не гарантирует, что к ней будут стоять в очереди.

Проблема заключается в том, что оставить автомобиль включенным в розетку во дворе представляется сложной задачей из-за возможности его занять другим владельцем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, Сажин отметил необходимость адаптации электромобилей к суровым зимним условиям. По его мнению, высокий расход энергии на отопление салона существенно сокращает запас хода электромобиля.