До тех пор, пока инфраструктура не будет развита, электромобили вряд ли смогут вытеснить бензиновые автомобили с дорог России. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей.
Сажин подчеркнул, что даже если каждый двор оснастить электрической заправкой, это не гарантирует, что к ней будут стоять в очереди.
Проблема заключается в том, что оставить автомобиль включенным в розетку во дворе представляется сложной задачей из-за возможности его занять другим владельцем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Кроме того, Сажин отметил необходимость адаптации электромобилей к суровым зимним условиям. По его мнению, высокий расход энергии на отопление салона существенно сокращает запас хода электромобиля.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.