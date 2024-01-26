Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое липолитики, и правда ли они помогают похудеть
Православные святыни тайно вывезли с Украины во Францию
Легкие, нежные и чрезваычайно вкусные сырники получаются по этому рецепту. Дети такие обожают
Песков проинформировал об изменении логистики в случае отказа Украины от транзита газа из РФ
Al Arabiya: ЕС вряд ли решится на конфискацию российских активов
Крепкая и здоровая рассада баклажан вырастет, если знать необходимое время посадки их на рассаду
Врач Юзуп рассказала о продуктах, которые нельзя есть на завтрак
Как обезопасить операции с недвижимостью
NYT: Киллиан Мёрфи "немного в шоке" от первой номинации на "Оскар"

Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС

0:46
Авто

До тех пор, пока инфраструктура не будет развита, электромобили вряд ли смогут вытеснить бензиновые автомобили с дорог России. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей.

Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сажин подчеркнул, что даже если каждый двор оснастить электрической заправкой, это не гарантирует, что к ней будут стоять в очереди.

Проблема заключается в том, что оставить автомобиль включенным в розетку во дворе представляется сложной задачей из-за возможности его занять другим владельцем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, Сажин отметил необходимость адаптации электромобилей к суровым зимним условиям. По его мнению, высокий расход энергии на отопление салона существенно сокращает запас хода электромобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Диетолог Кабанов развеял мифы о пользе кокосового и вреде пальмового масла Ирина Гусакова В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай" Дмитрий Плотников Юг Америки восстал: в США назревает конституционный кризис Олег Володин
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
Последние материалы
Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС
NYT: Киллиан Мёрфи "немного в шоке" от первой номинации на "Оскар"
Переставьте ваш Wi-Fi роутер: три места, где он работает хуже
Финский политик Налли предлагает расстреливать нелегальных мигрантов на границе с Россией
Риелтор Апрелев посоветовал положить деньги на депозит вместо покупки жилья сейчас
Глава МАГАТЭ заявил о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС
Скин-сайклинг: что думает дерматолог о новом тренде в уходе за кожей
Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев
Около 10 млн жителей Украины стали беженцами
Эта запеканка с брокколи придётся вам по вкусу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников