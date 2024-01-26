Секреты безопасности на зимних дорогах: 5 факторов влияющих на поведение авто на зимней дороге

Автоэксперт Алексей Ревин заявил, что способность автомобиля справляться с зимними дорожными условиями зависит от состояния как дорожного покрытия, так и самого транспортного средства.
Эксперт выделил пять основных факторов, оказывающих влияние на поведение автомобиля в зимних условиях:
Неровности дороги, где под одними колесами может быть асфальт, а под другими - лед.
Значительное воздействие на управляемость машины оказывают поперечные уклоны дороги, особенно колейность.
Важно учитывать воздействие бокового ветра, который может достигать значительной силы.
Возможные нарушения углов установки передних и задних колес, а также параллельности осей.
Значительное воздействие на устойчивость автомобиля оказывает неполностью расторможенное колесо. Отмечается, что важна синхронизация работы всех тормозных механизмов во время торможения.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.