Секреты безопасности на зимних дорогах: 5 факторов влияющих на поведение авто на зимней дороге

Автоэксперт назвал пять факторов, влияющих на поведение авто на зимней дороге

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Автоэксперт Алексей Ревин заявил, что способность автомобиля справляться с зимними дорожными условиями зависит от состояния как дорожного покрытия, так и самого транспортного средства.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт выделил пять основных факторов, оказывающих влияние на поведение автомобиля в зимних условиях:

Неровности дороги, где под одними колесами может быть асфальт, а под другими - лед.

Значительное воздействие на управляемость машины оказывают поперечные уклоны дороги, особенно колейность.

Важно учитывать воздействие бокового ветра, который может достигать значительной силы.

Возможные нарушения углов установки передних и задних колес, а также параллельности осей.

Значительное воздействие на устойчивость автомобиля оказывает неполностью расторможенное колесо. Отмечается, что важна синхронизация работы всех тормозных механизмов во время торможения.