Зимние трудности за рулем: автоэксперт раскрывает секреты успешного преодоления снежных заносов

Автоэксперт Ревин: что делать вместо буксования, чтобы выехать из сугроба

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Эта зима устанавливает новые рекорды по снегопадам, и водители по всему миру сталкиваются с вызовами, бросаемыми ею на дорогах. В связи с этим опытный автоэксперт Алексей Ревин вспоминает основные приемы опытных водителей, которые помогут справиться с трудностями выезда из сугробов и снежных заносов.

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Некоторые из этих советов могут показаться элементарными, но в современной жизни зачастую забываются.

"Не буксуйте бесцельно. Буксовка может помочь лишь при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Этот метод используется водителями грузовиков на коротких и скользких подъемах. В остальных случаях вращение колес создает лишь мокрый лед, делая дорогу еще более скользкой", — заявил Ревин.

Вместо буксования на переднеприводном автомобиле рекомендуется крутить рулем. Возможно, в каком-то положении колеса зацепятся и помогут вытянуть автомобиль.

Для машин с задним приводом рекомендуется выставлять колеса прямо, чтобы сопротивление было минимальным и выезд был проще.