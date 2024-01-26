Зимние трудности за рулем: автоэксперт раскрывает секреты успешного преодоления снежных заносов

Эта зима устанавливает новые рекорды по снегопадам, и водители по всему миру сталкиваются с вызовами, бросаемыми ею на дорогах. В связи с этим опытный автоэксперт Алексей Ревин вспоминает основные приемы опытных водителей, которые помогут справиться с трудностями выезда из сугробов и снежных заносов.
Некоторые из этих советов могут показаться элементарными, но в современной жизни зачастую забываются.
"Не буксуйте бесцельно. Буксовка может помочь лишь при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Этот метод используется водителями грузовиков на коротких и скользких подъемах. В остальных случаях вращение колес создает лишь мокрый лед, делая дорогу еще более скользкой", — заявил Ревин.
Вместо буксования на переднеприводном автомобиле рекомендуется крутить рулем. Возможно, в каком-то положении колеса зацепятся и помогут вытянуть автомобиль.
Для машин с задним приводом рекомендуется выставлять колеса прямо, чтобы сопротивление было минимальным и выезд был проще.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.