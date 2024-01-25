Пять смертельных ошибок при замене свечей зажигания: как избежать дорогостоящего ремонта вашего автомобиля

Пять фатальных ошибок при замене свечей зажигания, которые совершают даже опытные водители

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Свечи зажигания в бензиновых автомобилях требуют периодической замены, часто выполняемой в сервисе в рамках технического обслуживания. Некоторые автовладельцы утверждают, что замена свечей — задача простая и под силу самостоятельно. Однако портал njcar. ru выделил пять фатальных ошибок, которые даже опытные водители могут допустить при этом процессе.

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На первый взгляд, замена свечей зажигания кажется элементарной: выкрутить старые, ввинтить новые, и все готово. Однако на практике многие водители допускают ошибки, которые могут повлечь за собой проблемы с двигателем и дорогостоящий ремонт.

Например, менять свечи не следует, когда мотор разогрет. Пренебрежение физическими процессами и применение излишней силы может повредить резьбу в головке блока цилиндров.

Свечи зажигания обычно расположены в глубоких отверстиях, где могут скапливаться пыль и грязь. Неочищенные загрязнения могут попасть в цилиндры при выкручивании свечей, что может привести к повреждению стенок цилиндров. Поэтому перед каждой заменой свечей важно прочистить отверстия сжатым воздухом.

Также перед установкой новых свечей важно тщательно очистить резьбу в колодце от масла и грязи, чтобы избежать неправильного затягивания свечи.

Распространенной ошибкой является неиспользование специальных свечных ключей при обслуживании. Без такого ключа существует риск уронить свечу на дно колодца, так как обычная головка ключа не обеспечивает надежное удержание свечи. Кроме того, при падении может нарушиться зазор между электродами.

Затягивая свечу "на глазок", без использования динамометрического ключа, можно применить излишнюю или недостаточную силу. Для каждого типа свечей существуют рекомендации, обычно указанные на упаковке. Недостаточная затяжка может вызвать прорыв выхлопных газов через свечной канал, а избыточная может привести к деформации свечи и поломке керамического изолятора.