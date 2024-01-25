Секреты Автосалонов: куда исчезают непроданные автомобили и как это влияет на рынок

Дилеры раскрыли, куда исчезают все непроданные автомобили

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Автосалоны периодически пополняют свой ассортимент новыми моделями автомобилей, и портал njcar. ru выяснил у представителя одной из крупнейших дилерских сетей в РФ, куда направляются непроданные машины.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/LADA_Sport_factory_%2C_LADA_Granta_Drive_Active_2.jpg

Все автомобили, поступающие в дилерские центры непосредственно от производителя для розничной продажи, могут быть выкуплены автосалонами. Как только дилер становится владельцем этих автомобилей, они становятся его собственностью, и возврат их обратно становится невозможным. Существуют различные перспективы для таких автомобилей, которые не были реализованы в салоне.

Существует несколько вариантов обработки непроданных машин, причем некоторые из них более выгодны, чем другие. Важно отметить, что все издержки дилерских центров обычно переносятся на покупателей. Один из наилучших вариантов — временно предоставить нереализованные автомобили в распоряжение тех, у кого машины находятся на ремонте.

В этом случае дилер получает практически новый автомобиль с небольшим пробегом, что делает его более привлекательным для покупателей, даже при сниженной цене. Это предпочтительнее, чем оставить машину без движения.

Другой перспективный вариант — направление этих автомобилей на другие рынки. Вкусы, предпочтения и спрос на автомобили могут значительно различаться в разных регионах. Те машины, которые остались без покупателей в одном месте, могут быть востребованы в другом. Таким образом, один дилер может передать непроданные автомобили другому, где на них найдется спрос.

Третий вариант может привести к серьезным финансовым убыткам — продажа автомобилей с крупными скидками или на аукционе. Аукционный дом взимает комиссию, и сам автомобиль оценивается ниже, так как на аукционе его часто приобретают по более низкой цене, чем в дилерском центре.

Последний вариант представляет собой наиболее неблагоприятную перспективу — отправка машин на утилизацию. К сожалению, существует определенное количество автомобилей, которые совсем не востребованы покупателями. В таких случаях они могут оставаться без движения на специальных площадках, подвергаться коррозии и ждать процедуры утилизации.