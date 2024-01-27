Автоэксперт назвал признаки провокации на взятку со стороны ГИБДД

Автоэксперт Шапарин назвал три психологических приема гаишников для вымогания взятки

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Сотрудники ГИБДД, желающие провоцировать нарушителей с целью получения взятки, предлагают им сесть в свой служебный автомобиль, применяя разнообразные психологические методы. Об этом сообщил Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), в беседе с "Газета.Ru".

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

"У каждого инспектора Госавтоинспекции свой подход, но общая стратегия заключается в психологическом давлении. Водителям говорят о возможных серьезных последствиях, извлекают документы для составления протокола и начинают его наполнять. Им рассказывают о том, что после передачи дела в другое подразделение ситуацию решить станет невозможно. Чаще всего речь идет о так называемых "лишающих" статей — нарушения связанные с алкоголем, наркотиками, выездом на встречную полосу", — пояснил Шапарин.

По его словам, под давлением автоинспекторов стремятся добиться того, чтобы водитель поспешил, не проверял соответствие своих действий закону, и избегал обращения к юристам. Тем временем, сотрудники ГИБДД могут предпринимать попытки провоцировать нарушителя к предложению взятки с целью привлечения к уголовной ответственности, предостерег эксперт по автомобильным вопросам.

Антон Шапарин подчеркнул, что установленные в патрульных машинах ДПС камеры не предоставляют защиты водителю от нечестных действий автоинспекторов. Он высказал мнение, что камеры могут быть эффективным средством борьбы с коррупцией лишь при условии, если записи с них будут дублироваться на внешние серверы и доступ к ним будут иметь представители различных служб.