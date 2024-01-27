Эксперт рассказал, почему не стоит оставлять машину в теплом гараже зимой

Автоэксперт Канаев: перепад температур негативно действует на автомобиль

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Автоэксперт Сергей Канаев, рассказал журналу "За рулем" о потенциальных вредных последствиях теплого гаража для автомобиля в зимний период.

Фото: Wikipedia by De Ddgonza

По его мнению, наилучшим вариантом для автомобиля в холодное время года является использование крытого проветриваемого паркинга.

В противовес этому, теплый гараж может оказать негативное воздействие на автомобиль из-за значительных перепадов температур, что может привести к появлению ржавчины на кузове.

"Перепад температур в первую очередь вреден для кузова автомобиля, вызывая процесс ржавления. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на состоянии замков автомобиля", — поделился своим опытом автоэксперт.

Канаев также отметил, что забота о смазке различных элементов, таких как замки и петли дверей, должна быть предпринята заранее, чтобы предотвратить возможные негативные последствия в зимний период.