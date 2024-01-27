Эксперт рассказал, почему не стоит оставлять машину в теплом гараже зимой

Автоэксперт Сергей Канаев, рассказал журналу "За рулем" о потенциальных вредных последствиях теплого гаража для автомобиля в зимний период.
По его мнению, наилучшим вариантом для автомобиля в холодное время года является использование крытого проветриваемого паркинга.
В противовес этому, теплый гараж может оказать негативное воздействие на автомобиль из-за значительных перепадов температур, что может привести к появлению ржавчины на кузове.
"Перепад температур в первую очередь вреден для кузова автомобиля, вызывая процесс ржавления. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на состоянии замков автомобиля", — поделился своим опытом автоэксперт.
Канаев также отметил, что забота о смазке различных элементов, таких как замки и петли дверей, должна быть предпринята заранее, чтобы предотвратить возможные негативные последствия в зимний период.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.