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Названы автомобили, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД

Автоэксперт Шелков назвал 6 признаков, из-за которых ГИБДД пошлет машину на экспертизу

1:26
Авто

Сотрудники ГИБДД проявляют особое внимание при перерегистрации автомобилей, уделяя особое внимание тем, которые вызывают наибольшие подозрения. Основные объекты под наблюдением — машины, прошедшие кузовной ремонт, лишившиеся документов, с признаками коррозии на VIN-номере, а также транспортные средства, прибывшие из других регионов и являющиеся лидерами по уровню угонов.

Автоэксперт Шелков назвал 6 признаков, из-за которых ГИБДД пошлет машину на экспертизу
Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Такие автомобили часто направляются на экспертизу, как подчеркнул Максим Шелков, руководитель экспертного центра "Автокриминалист", в беседе с "Газетой.Ru".

Инспекторы обращают внимание на деформации маркируемых панелей, наличие следов кузовного ремонта и вторичной окраски. Автомобили, подвергшиеся таким изменениям, практически всегда направляются на обязательное исследование.

Особое внимание уделяется также машинам, прибывшим из других регионов, а также тем, которые входят в число наиболее подверженных угонам, отметил эксперт.

Подозрение инспекторов также вызывают транспортные средства с потерянными или недавно восстановленными документами, а также отсутствием маркировочной таблички или ржавчиной на номере кузова, даже если это дублирующая маркировка, добавил Шелков.

"Коррозия на номере кузова или рамы затрудняет их идентификацию. Кроме того, злоумышленники могут искусственно создать коррозию, используя кислоту, чтобы скрыть настоящий номер", — заключил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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