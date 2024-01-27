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Перечислены пять признаков выхода из строя коробки передач

Автоэксперт Шабунин назвал пять симптомов скорой поломки коробки передач

1:10
Авто

Признаки скорой неисправности автоматической коробки передач включают рывки при переключении передач, появление запаха гари от масла и необычно высокие обороты двигателя. Об этом информировал мастер-приемщик техцентра "Вешняки-Авто" Сергей Шабунин в беседе с "Газета.Ru".

Автоэксперт Шабунин назвал пять симптомов скорой поломки коробки передач
Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Главным индикатором являются толчки при переключении передач, которые ощущаются даже на месте, когда селектор устанавливается в положение 'D' перед началом движения. Задержки при переключении также могут свидетельствовать о неисправности коробки. Также можно заметить, что при движении с определенной скоростью обороты двигателя становятся выше, чем обычно", — поделился Шабунин.

Он отметил, что если коробка передач оснащена щупом для масла, то по запаху гари от масла также можно предположить, что коробка скоро может выйти из строя.

"Некоторые специалисты также обращают внимание на следующий признак: при включении задней передачи и отпускании тормоза автомобиль с исправной АКП немедленно начинает двигаться. Если после отпускания тормоза он остается неподвижным — это указание на низкое давление масла", — заключил Шабунин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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