Россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке автомобиля

Автоэксперт Солодовник порекомендовал торговаться только после осмотра машины

При выборе подержанного автомобиля рекомендуется воздержаться от попыток уменьшить его стоимость по телефону до фактического осмотра. Об этом сообщил Максим Солодовник, директор направления автомобилей с пробегом на маркетплейсе Fresh, в беседе с "Лентой.ру". По его мнению, реальная выгода может оказаться значительно более высокой.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперт в области автомобилей подчеркнул, что перед осмотром автомобиля важно воспользоваться онлайн-сервисами для его проверки и прибыть на встречу с полной информацией о возможных недостатках, которые могут стать объектом торга. Также следует обратить внимание на износ руля, сидений и рукоятки переключения передач.

Значительные признаки износа материалов могут свидетельствовать о возможном скручивании пробега. После осмотра рекомендуется уточнить реальные показатели одометра и обсудить возможность получения скидки у продавца.

"Не стоит соглашаться на осмотр грязного автомобиля, особенно в темное время суток, так как это может затруднить обнаружение повреждений кузова", — предупредил Солодовник.

Согласно его совету, чтобы избежать переплаты за подержанный автомобиль, лучше обращаться к продавцам с хорошей репутацией, предоставляющим гарантии и несущими ответственность за проданный товар. Только в этом случае покупатель может обеспечить себя защитой от неожиданных расходов после совершения сделки.