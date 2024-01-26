Россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке автомобиля

При выборе подержанного автомобиля рекомендуется воздержаться от попыток уменьшить его стоимость по телефону до фактического осмотра. Об этом сообщил Максим Солодовник, директор направления автомобилей с пробегом на маркетплейсе Fresh, в беседе с "Лентой.ру". По его мнению, реальная выгода может оказаться значительно более высокой.
Эксперт в области автомобилей подчеркнул, что перед осмотром автомобиля важно воспользоваться онлайн-сервисами для его проверки и прибыть на встречу с полной информацией о возможных недостатках, которые могут стать объектом торга. Также следует обратить внимание на износ руля, сидений и рукоятки переключения передач.
Значительные признаки износа материалов могут свидетельствовать о возможном скручивании пробега. После осмотра рекомендуется уточнить реальные показатели одометра и обсудить возможность получения скидки у продавца.
"Не стоит соглашаться на осмотр грязного автомобиля, особенно в темное время суток, так как это может затруднить обнаружение повреждений кузова", — предупредил Солодовник.
Согласно его совету, чтобы избежать переплаты за подержанный автомобиль, лучше обращаться к продавцам с хорошей репутацией, предоставляющим гарантии и несущими ответственность за проданный товар. Только в этом случае покупатель может обеспечить себя защитой от неожиданных расходов после совершения сделки.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.