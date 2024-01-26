Стало известно, в каком случае ДТП приведет к взрыву автомобиля

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Автоэксперт Хайцеэр предупредил о риске взрыва машины при перевороте

1:18
Авто

Возгорание и взрыв в результате дорожной аварии могут возникнуть при опрокидывании автомобиля, сообщил вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с "Газета.Ru".

Автоэксперт Хайцеэр предупредил о риске взрыва машины при перевороте
Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

"Лобовые столкновения, вызывающие возгорание, представляют собой редкость. Обычно к подобным случаям приводит переворачивание машины с последующим выбросом топлива. Возникновение искры или короткого замыкания может спровоцировать взрыв из-за паров бензина. Следует отметить, что каждый автомобиль проходит множество краш-тестов, направленных на предотвращение возгорания при авариях", — пояснил Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что наличие газобаллонного оборудования (ГБО) в автомобиле также может быть причиной пожара или взрыва при аварии, если система установлена с дефектами или не обслуживается должным образом.

"Баллоны проходят строгие испытания и обладают высокой прочностью. Их даже можно сбросить с автомобиля, и они сохранят свою целостность. Обычно пожары, связанные с газобаллонным оборудованием, происходят из-за проблем с соединениями, через которые может просачиваться газ. При заднем ударе в автомобиль с ГБО возможно возгорание, вызванное искрой, в то время как из системы должен поступать газ", — подчеркнул он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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