Автоэксперт перечислил три привычки водителя, приближающие поломку мотора

Эксперт Колодочкин назвал три привычки водителя, которые убивают мотор

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Привычка водителей к управлению автомобилем при минимальных оборотах двигателя с целью экономии топлива, к полному нажатию на акселератор с непрогретым мотором и к выключению турбированного двигателя сразу после остановки может вызвать повышенный износ и досрочный выход из строя двигателя. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин поделился этой информацией с "Газетой.Ru".

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

"Когда водитель стремится экономить топливо, двигаясь по трассе на высшей передаче с минимальными оборотами, срок службы двигателя сокращается. Детали кривошипно-шатунного механизма подвергаются значительным нагрузкам, а масляный насос работает с низкой эффективностью. Это приводит к быстрому износу масляного слоя на вкладышах коленвала и поршнях", — пояснил Колодочкин.

С другой стороны, эксперт рекомендует время от времени проезжать по свободной дороге на высоких оборотах, хотя бы 1-2 раза за сезон, чтобы избавиться от нагара.

Второй распространенной ошибкой водителей является интенсивное вождение с большой нагрузкой на непрогретом двигателе, когда его детали прогреваются неравномерно, отметил Колодочкин.

"Третья ошибка связана с моторами с турбонаддувом при экстремальном вождении. Если вы остановились после этого, например, для заправки, стоит дать двигателю поработать на холостом ходу хотя бы две минуты", — подытожил Колодочкин.