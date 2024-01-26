Автоэксперт перечислил три привычки водителя, приближающие поломку мотора

Привычка водителей к управлению автомобилем при минимальных оборотах двигателя с целью экономии топлива, к полному нажатию на акселератор с непрогретым мотором и к выключению турбированного двигателя сразу после остановки может вызвать повышенный износ и досрочный выход из строя двигателя. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин поделился этой информацией с "Газетой.Ru".
"Когда водитель стремится экономить топливо, двигаясь по трассе на высшей передаче с минимальными оборотами, срок службы двигателя сокращается. Детали кривошипно-шатунного механизма подвергаются значительным нагрузкам, а масляный насос работает с низкой эффективностью. Это приводит к быстрому износу масляного слоя на вкладышах коленвала и поршнях", — пояснил Колодочкин.
С другой стороны, эксперт рекомендует время от времени проезжать по свободной дороге на высоких оборотах, хотя бы 1-2 раза за сезон, чтобы избавиться от нагара.
Второй распространенной ошибкой водителей является интенсивное вождение с большой нагрузкой на непрогретом двигателе, когда его детали прогреваются неравномерно, отметил Колодочкин.
"Третья ошибка связана с моторами с турбонаддувом при экстремальном вождении. Если вы остановились после этого, например, для заправки, стоит дать двигателю поработать на холостом ходу хотя бы две минуты", — подытожил Колодочкин.
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