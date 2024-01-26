автоэксперт Пархомчук развеял главные мифы о зимних шинах

Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Руководитель отдела технической поддержки клиентов, тестирования и сертификации в компании Ikon Tyres, Александр Пархомчук, в комментарии для "Российской газеты", опровергнул основные мифы, связанные с зимней резиной.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Один из распространенных заблуждений — что важен не выбор шин, а опыт вождения. По мнению эксперта, решающим и самым непредсказуемым фактором в вождении остается водитель водительского кресла. Он несет полную ответственность за свое поведение на дороге, включая соблюдение правил дорожного движения, поддержание дистанции и соблюдение скоростного режима.

Еще одним мифом является утверждение о том, что полный привод делает зимние шины излишними. Специалист подчеркнул, что полный привод не заменяет необходимость использования зимних шин в зимний период.

Также существует мнение о том, что для зимы лучше всего выбирать широкие шины. Однако, согласно Пархомчуку, на автомобиле следует использовать шины, рекомендованные производителем.

Эксперт также опроверг миф о возможности использования зимних нешипованных шин круглый год, в том числе летом. По его мнению, летние шины являются наиболее безопасным и экономичным выбором для езды в летний период.

Наконец, существует утверждение, что шипы на льду бесполезны в мороз. Однако эксперт подчеркнул, что шипованные шины обеспечивают эффективное сцепление в различных зимних температурных условиях и ситуациях.