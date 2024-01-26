автоэксперт Пархомчук развеял главные мифы о зимних шинах

Руководитель отдела технической поддержки клиентов, тестирования и сертификации в компании Ikon Tyres, Александр Пархомчук, в комментарии для "Российской газеты", опровергнул основные мифы, связанные с зимней резиной.
Один из распространенных заблуждений — что важен не выбор шин, а опыт вождения. По мнению эксперта, решающим и самым непредсказуемым фактором в вождении остается водитель водительского кресла. Он несет полную ответственность за свое поведение на дороге, включая соблюдение правил дорожного движения, поддержание дистанции и соблюдение скоростного режима.
Еще одним мифом является утверждение о том, что полный привод делает зимние шины излишними. Специалист подчеркнул, что полный привод не заменяет необходимость использования зимних шин в зимний период.
Также существует мнение о том, что для зимы лучше всего выбирать широкие шины. Однако, согласно Пархомчуку, на автомобиле следует использовать шины, рекомендованные производителем.
Эксперт также опроверг миф о возможности использования зимних нешипованных шин круглый год, в том числе летом. По его мнению, летние шины являются наиболее безопасным и экономичным выбором для езды в летний период.
Наконец, существует утверждение, что шипы на льду бесполезны в мороз. Однако эксперт подчеркнул, что шипованные шины обеспечивают эффективное сцепление в различных зимних температурных условиях и ситуациях.
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