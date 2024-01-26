Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обнаружили опасность сушилок для ногтей
Прическа "я только что из постели" — самый быстрый способ для утренней укладки волос
Вкуснейший картофель в духовке
Хуситы заявили о попадании ракетой в британский супертанкер
Россияне бронируют санатории Кавказских Минеральных Вод за год до поездки
Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с федеральными властями
Автоэксперт Кондрашов назвал три признака, говорящих о попытке угона автомобиля
Марокко посетили рекордные 14,5 миллиона туристов в 2023 году
Ни в коем случае не сажайте собаку в доме на цепь: стресс будет обеспечен всем
автоэксперт Пархомчук развеял главные мифы о зимних шинах

Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки

1:30
Авто

Руководитель отдела технической поддержки клиентов, тестирования и сертификации в компании Ikon Tyres, Александр Пархомчук, в комментарии для "Российской газеты", опровергнул основные мифы, связанные с зимней резиной.

Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Один из распространенных заблуждений — что важен не выбор шин, а опыт вождения. По мнению эксперта, решающим и самым непредсказуемым фактором в вождении остается водитель водительского кресла. Он несет полную ответственность за свое поведение на дороге, включая соблюдение правил дорожного движения, поддержание дистанции и соблюдение скоростного режима.

Еще одним мифом является утверждение о том, что полный привод делает зимние шины излишними. Специалист подчеркнул, что полный привод не заменяет необходимость использования зимних шин в зимний период.

Также существует мнение о том, что для зимы лучше всего выбирать широкие шины. Однако, согласно Пархомчуку, на автомобиле следует использовать шины, рекомендованные производителем.

Эксперт также опроверг миф о возможности использования зимних нешипованных шин круглый год, в том числе летом. По его мнению, летние шины являются наиболее безопасным и экономичным выбором для езды в летний период.

Наконец, существует утверждение, что шипы на льду бесполезны в мороз. Однако эксперт подчеркнул, что шипованные шины обеспечивают эффективное сцепление в различных зимних температурных условиях и ситуациях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Последние материалы
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры
Автоэксперт Кондрашов назвал три признака, говорящих о попытке угона автомобиля
Марокко посетили рекордные 14,5 миллиона туристов в 2023 году
Ни в коем случае не сажайте собаку в доме на цепь: стресс будет обеспечен всем
Ученые обнаружили изменения направления ядра Земли каждые 35 лет
Что делать, если оттенок тонального крема не подошел — лайфхак, который поможет решить проблему
Арахамия призвал Зеленского рассекретить потери ВСУ
Три очаровательных цветка, которые будут цвести даже на прохладном балконе
Эксперт предупредил о недопустимости несогласованной с УК замены батарей
Гендиректор Испанского антидопингового агентства уволен на фоне допинг-скандала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников