Эксперт перечислил три признака того, что машину пытались угнать

Автоэксперт Кондрашов назвал три признака, говорящих о попытке угона автомобиля

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О попытке угона автомобиля может свидетельствовать ряд признаков, таких как поврежденный бампер, следы взлома замков дверей и разбитое стекло задней левой двери, как утверждает Андрей Кондрашов, руководитель лаборатории "Авторская защита от угона".

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Он также подчеркнул, что на автомобилях Toyota и Lexus отогнутый бампер в районе левой фары и отсутствие разъема с проводами на фаре могут свидетельствовать о неудачной попытке угона, поскольку угонщики часто не восстанавливают всё в исходное состояние после подключения специального оборудования.

Дополнительно, угон может быть подтвержден повреждениями на дверных замках или разбитым стеклом задней левой двери. Эксперт отмечает, что преступники предпочитают разбивать именно это стекло, чтобы оставаться незаметными при движении, избегая повышенного внимания с обочины.

Важно отметить, что водительское стекло остаётся неповрежденным, так как его разбитие сделало бы поездку на автомобиле неудобной, особенно в холодную погоду.

Кондрашов также подчеркнул, что существуют охранные комплексы, включающие специальные "ловушки" для обнаружения попыток угона. Эти системы реагируют на нажатие сенсора в случае отсутствия метки рядом с машиной. Сигнализация в таких случаях предупреждает владельца, так как последовательность действий угонщика известна системе.