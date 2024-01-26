Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Росстандарта объяснил причины бесконечных засоров канализации
МИД РФ: отношения России и Франции в глубоком кризисе
Провалы Украины на фронте назвали причиной учений НАТО
BleepingComputer: приложения Apple следили за пользователями через уведомления
Нутрициолог Ковылкина рассказала, как похудеть к лету за 3 месяца
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Назван удивительный потенциал человеческой памяти
Почему у сурового и строгого хозяина собака оказывается трусливой: 5 принципов воспитания питомца
Аппетитный кекс к чаю с лёгкой кислинкой
Найден новый способ мошенничества при продаже автомобилей с пробегом

Автоэксперт Чернов назвал предоплату мошенничеством при продаже подержанного авто

1:10
Авто

В России стала популярной среди мошенников схема, связанная с заказом автомобилей, которые требуют предварительной оплаты. Об этом сообщил эксперт по подбору автомобилей и ведущий YouTube-канала AvtoRevizorro, Кирилл Чернов, в беседе с "Газетой.Ru".

Автоэксперт Чернов назвал предоплату мошенничеством при продаже подержанного авто
Фото: openverse.org by Tomas is licensed under CC BY-NC 2.0.

По словам Чернова, аферисты используют различные уловки, чтобы убедить клиента оплатить полную стоимость автомобиля или внести предоплату в размере 5-10%, предлагая различные предлоги.

"Эти мошенники проявляют высокий уровень социальной инженерии, действуя в соответствии с определенными сценариями и протоколами. Они хорошо осведомлены о том, как обманывать других людей. Защитить себя от этого довольно сложно, поскольку для этого необходимо глубокое понимание процесса параллельного импорта, знание его механизма и требуемых документов, особенно при работе на расстоянии", — отметил автоэксперт.

Если мошенникам удается уговорить клиента произвести предоплату, они затем стремятся получить еще больше денег, предлагая кредиты, рассрочки и скидки. Эти преступники могут выступать под личиной известных компаний, дилеров и популярных блогеров, предупредил Чернов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев Визит Путина в Калининград сильно перепугал Прибалтику и НАТО Дмитрий Плотников ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Последние материалы
BleepingComputer: приложения Apple следили за пользователями через уведомления
Нутрициолог Ковылкина рассказала, как похудеть к лету за 3 месяца
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Назван удивительный потенциал человеческой памяти
Почему у сурового и строгого хозяина собака оказывается трусливой: 5 принципов воспитания питомца
Аппетитный кекс к чаю с лёгкой кислинкой
Что-то на богатом: 5 косметологических процедур, которые станут лучшим вложением в себя
Автоэксперт Чернов назвал предоплату мошенничеством при продаже подержанного авто
Магазины Франции пустеют из-за массовых протестов фермеров
Джокович о своём поражении Синнеру в 1/2 AO: "Я был шокирован своим уровнем"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников