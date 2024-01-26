Найден новый способ мошенничества при продаже автомобилей с пробегом

Автоэксперт Чернов назвал предоплату мошенничеством при продаже подержанного авто

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В России стала популярной среди мошенников схема, связанная с заказом автомобилей, которые требуют предварительной оплаты. Об этом сообщил эксперт по подбору автомобилей и ведущий YouTube-канала AvtoRevizorro, Кирилл Чернов, в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: openverse.org by Tomas is licensed under CC BY-NC 2.0.

По словам Чернова, аферисты используют различные уловки, чтобы убедить клиента оплатить полную стоимость автомобиля или внести предоплату в размере 5-10%, предлагая различные предлоги.

"Эти мошенники проявляют высокий уровень социальной инженерии, действуя в соответствии с определенными сценариями и протоколами. Они хорошо осведомлены о том, как обманывать других людей. Защитить себя от этого довольно сложно, поскольку для этого необходимо глубокое понимание процесса параллельного импорта, знание его механизма и требуемых документов, особенно при работе на расстоянии", — отметил автоэксперт.

Если мошенникам удается уговорить клиента произвести предоплату, они затем стремятся получить еще больше денег, предлагая кредиты, рассрочки и скидки. Эти преступники могут выступать под личиной известных компаний, дилеров и популярных блогеров, предупредил Чернов.