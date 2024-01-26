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Названы признаки автомобиля, побывавшего в ДТП

Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть главных признаков битой машины

2:03
Авто

О том, что автомобиль попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, могут свидетельствовать различные признаки, на которые следует обратить внимание. Этот вопрос был освещен в беседе с вице-президентом "Национального автомобильного союза" (НАС) Яном Хайцеэром, который поделился информацией с порталом "Газета.Ru".

Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть главных признаков битой машины
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одним из неявных признаков того, что автомобиль пережил серьезное ДТП, является наличие скрипа в салоне во время движения. Этот звук может возникнуть, если автомобиль был полностью разобран после аварии для проведения восстановительных работ. Также это может указывать на то, что машина была собрана из нескольких поврежденных экземпляров, используя доступные запчасти.

Ян Хайцеэр отметил, что подобные автомобили продолжают поступать на рынок из Литвы.

Фары также могут подсказать о прошлых происшествиях с автомобилем, утверждает эксперт. Если одна из фар имеет замутнения на пластиковом колпаке, в то время как другая чиста, вероятно, речь идет о машине, побывавшей в ДТП. Неравномерные зазоры в соединениях кузовных элементов также могут свидетельствовать о прошлых повреждениях. Хотя такие явления могут быть характерны для новых отечественных автомобилей, это все же стоит учитывать.

Другие признаки включают свежую краску или интенсивную полировку кузовных деталей, что может указывать на то, что машина подвергалась ремонту и перекраске после аварии. Эти изменения можно выявить с использованием толщиномера. После серьезного удара кузовные детали часто снимаются для замены, поэтому стоит обратить внимание на болты крепления крыльев, дверей и других элементов.

Повреждение, царапины или потертости краски на этих местах могут свидетельствовать о прошлых проблемах. Также рекомендуется осмотреть ремни безопасности, поскольку на их нашивках указан год выпуска. Если эта дата не совпадает с годом выпуска автомобиля, возможно, родные ремни были заменены после аварии, отметил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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