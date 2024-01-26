Стало известно, можно ли покупать незамерзайку на дорогах

Автоэксперт Колодочкин назвал метаноловую незамерзайку самой оптимальной для зимы

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Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, что на обочинах дорог можно приобрести специальную жидкость для стеклоомывателя автомобиля, содержащую метанол и не замерзающую при низких температурах. В отличие от жидкостей на основе этанола или изопропилового спирта, метаноловая формула считается наиболее подходящей для использования по нескольким критериям.

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Колодочкин пояснил, что этанол, из которого производится водка, облагается высокими акцизами, делая его непрактичным для автохимии. Жидкость на основе изопропила, доступная в крупных магазинах, также не рекомендуется из-за повышенной вязкости при низких температурах.

В случае мороза до -25 градусов Цельсия, изопропил может замерзнуть или выходить из форсунок ниже уровня щеток стеклоочистителей. Наоборот, метанол сохраняет свою консистенцию, что делает его более подходящим для использования в стеклоомывателях.

Эксперт напомнил, что двадцать лет назад в России был введен запрет на использование метанола в автохимии по решению главного государственного санитарного врача Геннадия Онищенко. Этот запрет был обоснован низкой культурой населения, что могло привести к неправильному использованию метаноловой жидкости, включая её употребление внутрь, что может привести к серьезным последствиям, таким как отравление, слепота и отказ внутренних органов.

В то время как в Северной Европе и Канаде, где зимой температуры могут достигать -40 градусов по Цельсию, метаноловые жидкости успешно используются для предотвращения замерзания стеклоомывателя.