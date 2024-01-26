Стало известно, можно ли покупать незамерзайку на дорогах

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, что на обочинах дорог можно приобрести специальную жидкость для стеклоомывателя автомобиля, содержащую метанол и не замерзающую при низких температурах. В отличие от жидкостей на основе этанола или изопропилового спирта, метаноловая формула считается наиболее подходящей для использования по нескольким критериям.
Колодочкин пояснил, что этанол, из которого производится водка, облагается высокими акцизами, делая его непрактичным для автохимии. Жидкость на основе изопропила, доступная в крупных магазинах, также не рекомендуется из-за повышенной вязкости при низких температурах.
В случае мороза до -25 градусов Цельсия, изопропил может замерзнуть или выходить из форсунок ниже уровня щеток стеклоочистителей. Наоборот, метанол сохраняет свою консистенцию, что делает его более подходящим для использования в стеклоомывателях.
Эксперт напомнил, что двадцать лет назад в России был введен запрет на использование метанола в автохимии по решению главного государственного санитарного врача Геннадия Онищенко. Этот запрет был обоснован низкой культурой населения, что могло привести к неправильному использованию метаноловой жидкости, включая её употребление внутрь, что может привести к серьезным последствиям, таким как отравление, слепота и отказ внутренних органов.
В то время как в Северной Европе и Канаде, где зимой температуры могут достигать -40 градусов по Цельсию, метаноловые жидкости успешно используются для предотвращения замерзания стеклоомывателя.
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