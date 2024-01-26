Названы самые бюджетные автомобили с пробегом в России

Автоэксперт Солодовник назвал бюджетными авто с пробегом Lada Granta и Kia Rio

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Ранее считалось, что бюджетный автомобиль на вторичном рынке оценивается в 500 тыс. рублей, однако согласно информации от директора раздела подержанных автомобилей маркетплейса Fresh, Максима Солодовника, данная планка теперь увеличилась до миллиона рублей.

Фото: openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно его заявлению, среди наиболее доступных подержанных автомобилей в России можно выделить Lada 2114, Lada 2107, Lada 2109, Lada Priora, LADA 2190 Granta и Lada Niva, причем их стоимость приближается к отметке в 700 тыс. рублей.

Среди более современных иностранных автомобилей эксперт выделил модели, такие как Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Opel Astra, Honda Civic, Renault Megane, а также праворульные компактные автомобили Nissan и Toyota. Средняя цена на эти автомобили составляет примерно 900 тыс. рублей.