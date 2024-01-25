В прошлом году вступили в силу новые правила определения уровня алкоголя у водителей, предоставляя сотрудникам ДПС право требовать прохождение освидетельствования в определенных ситуациях.
Согласно изменениям, недопустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе теперь подтверждается, если концентрация этилового спирта превышает 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Это соответствует 0,35 промилле в крови, что эквивалентно определенному объему алкоголя, употребленному за час до управления автомобилем.
Даже если алкотестер не выявил алкоголь, инспектор ДПС, при сомнениях, может направить водителя на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.