Главное не больше: ГИБДД рассказала, сколько промилле теперь допустимо у водителя

Безопасность на дорогах: изменения в правилах определения уровня алкоголя у водителей

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В прошлом году вступили в силу новые правила определения уровня алкоголя у водителей, предоставляя сотрудникам ДПС право требовать прохождение освидетельствования в определенных ситуациях.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Согласно изменениям, недопустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе теперь подтверждается, если концентрация этилового спирта превышает 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Это соответствует 0,35 промилле в крови, что эквивалентно определенному объему алкоголя, употребленному за час до управления автомобилем.

Даже если алкотестер не выявил алкоголь, инспектор ДПС, при сомнениях, может направить водителя на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение.