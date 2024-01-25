Опасность угона: как злоумышленники играют на невнимательности владельцев автомобилей

Злоумышленники предварительно готовят автомобили к угону, устанавливая радиомаяки на автомойках или в сервисных центрах. Также они осуществляют блокировку сигнала охранной системы на парковках торговых центров. Об этом сообщил Андрей Кондрашов, руководитель лаборатории по защите от угона.
По словам Кондрашова, угонщики иногда выключают сигнал сигнализации с бесключевым доступом на парковках, когда водитель выходит из машины. Их целью является привлечение внимания владельца к тому, чтобы он закрыл автомобиль ключом, предотвращая срабатывание тревоги. Водитель, в таких случаях, часто полагает, что батарейка в пульте просто разрядилась. Пока он заменяет ее, происходит угон.
По словам эксперта, злоумышленники также часто устанавливают GPS-маяки на машины, которые они собираются угнать. Это может происходить как на автомойке, так и в автосервисе.
"Маяки крепятся к корпусу автомобиля на магнитах или, если машина находится в сервисе, спрятаны в труднодоступных местах, таких как под сиденьем или в нише для запасного колеса. Однако без специализированного оборудования обнаружить их практически невозможно", — подытожил Кондрашов.
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