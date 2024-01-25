Опасность угона: как злоумышленники играют на невнимательности владельцев автомобилей

Автоэксперт Кондрашов назвал два признака того, что машину готовят к угону

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Злоумышленники предварительно готовят автомобили к угону, устанавливая радиомаяки на автомойках или в сервисных центрах. Также они осуществляют блокировку сигнала охранной системы на парковках торговых центров. Об этом сообщил Андрей Кондрашов, руководитель лаборатории по защите от угона.

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По словам Кондрашова, угонщики иногда выключают сигнал сигнализации с бесключевым доступом на парковках, когда водитель выходит из машины. Их целью является привлечение внимания владельца к тому, чтобы он закрыл автомобиль ключом, предотвращая срабатывание тревоги. Водитель, в таких случаях, часто полагает, что батарейка в пульте просто разрядилась. Пока он заменяет ее, происходит угон.

По словам эксперта, злоумышленники также часто устанавливают GPS-маяки на машины, которые они собираются угнать. Это может происходить как на автомойке, так и в автосервисе.

"Маяки крепятся к корпусу автомобиля на магнитах или, если машина находится в сервисе, спрятаны в труднодоступных местах, таких как под сиденьем или в нише для запасного колеса. Однако без специализированного оборудования обнаружить их практически невозможно", — подытожил Кондрашов.