Бюджетные герои бездорожья: 4 экономичных внедорожника до 500 тыс. рублей

Журнал "За рулем" выделил четыре внедорожника стоимостью до 500 тыс. рублей, которые обещают быть экономичными в обслуживании.
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На первом месте находится Lada 4×4. За полмиллиона рублей можно приобрести автомобиль выпуска 2015—2016 годов. Для тех, кто предпочитает бездорожье, эксперты рекомендуют предварительно обратить внимание на уплотнения передних и задних редукторов, поскольку они могут пропускать воду и грязь, попадающие в масло.
На втором месте расположен Kia Sportage первого поколения 2005—2006 годов выпуска. По мнению автомобильных экспертов, он достаточно надежен, но требует внимания к ступичным подшипникам и муфте передней оси.
Третье место уделяется кроссоверу Suzuki Grand Vitara первого поколения. Это высоконадежное транспортное средство, особенно с двигателем объемом 2,0 л и мощностью 128 л.с.
Четвертое место занимает Jeep Cherokee первого поколения XJ. Специалисты советуют рассматривать вариант с 2,0-литровым бензиновым двигателем, считая его оптимальным как с точки зрения надежности, так и динамичности.
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