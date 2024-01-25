Названы шесть главных ошибок россиян при эксплуатации авто

Автоэксперт Рузанов предупредил о важности замены жидкостей в авто

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Несвоевременная замена масла в двигателе, технических жидкостей, свечей зажигания, тормозных дисков и ремня ГРМ, а также недостаточное внимание к регулярной диагностике являются основными ошибками, совершаемыми владельцами автомобилей в России. Об этом сообщил технический директор Fit Service, международной сети автосервисов, Алексей Рузанов.

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По словам Рузанова, некоторые водители пренебрегают проверкой уровня масла в двигателе и забывают о необходимости замены смазочного материала, особенно учитывая экстремальные условия эксплуатации автомобилей в России. Эксперт рекомендует производить замену моторного масла вместе с фильтрами каждые 5-7 тысяч километров. Также важно своевременно обновлять гидроусилитель руля, антифриз, тормозную жидкость и трансмиссионное масло.

В рамках регулярного технического обслуживания эксперт советует проверять свечи зажигания, что помогает поддерживать нормальную работу двигателя и предотвращать серьезные поломки. Обычные никелевые свечи имеют ресурс 20 тысяч километров, в то время как иридиевые могут прослужить до 100 тысяч километров.

Владельцам автомобилей, как правило, напоминают о замене тормозных колодок, но проверка и замена тормозных дисков также важны и рекомендуются каждые 15 тысяч километров. Рузанов указывает, что частыми причинами замены тормозных дисков на более раннем этапе являются износ роторной части и повреждения поверхности диска.

В заключение эксперт советует владельцам транспортных средств следить за состоянием ремня ГРМ, поскольку его разрыв может привести к серьезным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту. Также подчеркивается важность регулярных диагностик, поскольку своевременные мелкие ремонтные вмешательства могут предотвратить развитие серьезных поломок.