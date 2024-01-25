Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натощак или за полчаса до еды: как на самом деле правильно пить воду
Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками
Мексиканская пуансеттия будет цвести пышно и радовать взгляд дома, если воспользоваться этими советами
Британские ученые назвали необычный симптом рака легких: ночная потливость
Постоянный стресс и потеря свободы: восемь причин, почему женщины испытывают страх перед материнством
Названы города Подмосковья с самым дешёвым жильём
Эвелину Блёданс осудили за поцелуй в губы с сыном
Психиатр Холдин предупредил о риске удушья из-за курения
Сальма Хайек раскрыла секрет молодости и высказалась о ботоксе
Названы шесть главных ошибок россиян при эксплуатации авто

Автоэксперт Рузанов предупредил о важности замены жидкостей в авто

1:51
Авто

Несвоевременная замена масла в двигателе, технических жидкостей, свечей зажигания, тормозных дисков и ремня ГРМ, а также недостаточное внимание к регулярной диагностике являются основными ошибками, совершаемыми владельцами автомобилей в России. Об этом сообщил технический директор Fit Service, международной сети автосервисов, Алексей Рузанов.

Автоэксперт Рузанов предупредил о важности замены жидкостей в авто
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По словам Рузанова, некоторые водители пренебрегают проверкой уровня масла в двигателе и забывают о необходимости замены смазочного материала, особенно учитывая экстремальные условия эксплуатации автомобилей в России. Эксперт рекомендует производить замену моторного масла вместе с фильтрами каждые 5-7 тысяч километров. Также важно своевременно обновлять гидроусилитель руля, антифриз, тормозную жидкость и трансмиссионное масло.

В рамках регулярного технического обслуживания эксперт советует проверять свечи зажигания, что помогает поддерживать нормальную работу двигателя и предотвращать серьезные поломки. Обычные никелевые свечи имеют ресурс 20 тысяч километров, в то время как иридиевые могут прослужить до 100 тысяч километров.

Владельцам автомобилей, как правило, напоминают о замене тормозных колодок, но проверка и замена тормозных дисков также важны и рекомендуются каждые 15 тысяч километров. Рузанов указывает, что частыми причинами замены тормозных дисков на более раннем этапе являются износ роторной части и повреждения поверхности диска.

В заключение эксперт советует владельцам транспортных средств следить за состоянием ремня ГРМ, поскольку его разрыв может привести к серьезным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту. Также подчеркивается важность регулярных диагностик, поскольку своевременные мелкие ремонтные вмешательства могут предотвратить развитие серьезных поломок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Двигатели Hyundai и Kia признаны самыми худшими в мире
Когда развалится "крепкий" Европейский Союз Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин
Представим прогноз-таро на 26 января
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Лазарев пошутил по поводу необычной внешности Кудрявцевой: ну наконец-то без фильтра
Лазарев пошутил по поводу необычной внешности Кудрявцевой: ну наконец-то без фильтра
Последние материалы
Автоэксперт Рузанов предупредил о важности замены жидкостей в авто
Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками
Мексиканская пуансеттия будет цвести пышно и радовать взгляд дома, если воспользоваться этими советами
Британские ученые назвали необычный симптом рака легких: ночная потливость
Постоянный стресс и потеря свободы: восемь причин, почему женщины испытывают страх перед материнством
Названы города Подмосковья с самым дешёвым жильём
Эвелину Блёданс осудили за поцелуй в губы с сыном
Психиатр Холдин предупредил о риске удушья из-за курения
Сальма Хайек раскрыла секрет молодости и высказалась о ботоксе
Только нерадивые хозяйки выбрасывают ямчную скорлупу. Вот для чего она годится, и даже очень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников