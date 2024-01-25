Исследование информационного портала Jalopnik выявило, что моторы серии Theta II, устанавливаемые на автомобили Hyundai и Kia, оказались наихудшими в своем классе.
Эти двигатели, особенно 2,0- и 2,4-литровые ДВС, установленные на популярные модели, такие как Hyundai Sonata и Kia Sportage, стали причиной серьезных проблем для владельцев. Специалисты отмечают повреждения блоков цилиндров, вызванные неудачной конструкцией масляного насоса, проблемами в цилиндрах и ненадежным катализатором.
Проблема эта не нова, и, несмотря на многочисленные отзывные кампании в США, в России корейские автогиганты не признали проблему и не инициировали сервисные кампании по ремонту данных двигателей.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.