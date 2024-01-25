Двигатели Hyundai и Kia признаны самыми худшими в мире

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Проблемные двигатели: опасность для владельцев Hyundai и Kia

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Авто

Исследование информационного портала Jalopnik выявило, что моторы серии Theta II, устанавливаемые на автомобили Hyundai и Kia, оказались наихудшими в своем классе.

Проблемные двигатели: опасность для владельцев Hyundai и Kia
Фото: openverse by JLaw45 is licensed under CC BY 2.0

Эти двигатели, особенно 2,0- и 2,4-литровые ДВС, установленные на популярные модели, такие как Hyundai Sonata и Kia Sportage, стали причиной серьезных проблем для владельцев. Специалисты отмечают повреждения блоков цилиндров, вызванные неудачной конструкцией масляного насоса, проблемами в цилиндрах и ненадежным катализатором.

Проблема эта не нова, и, несмотря на многочисленные отзывные кампании в США, в России корейские автогиганты не признали проблему и не инициировали сервисные кампании по ремонту данных двигателей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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