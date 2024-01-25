Штрафы и лишение прав: почему водители должны получить разрешение на замену этих деталей

ГИБДД запретила водителям самостоятельно менять 12 деталей в автомобиле

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Многие водители в России не осведомлены о том, что в настоящее время запрещено проводить самостоятельную замену определенных деталей автомобиля без предварительного разрешения от ГИБДД. Согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, за такие действия могут налагаться штрафы до 5000 рублей, а также возможность лишения прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

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Эксперты портала njcar.ru обратились в ГИБДД и составили список компонентов автомобиля, замену которых нельзя проводить без соответствующего разрешения. Это кузовные элементы, такие как бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, фары головного света, задние фонари, диски, внешние зеркала и некоторые другие детали.

В случае аварии или высокой скорости эти компоненты могут оторваться, представляя угрозу безопасности других участников дорожного движения. Поэтому замена этих деталей должна быть предварительно сертифицирована в специализированной лаборатории.

Например, замена заводского бампера на неоригинальный экземпляр без разрешения специализированной лаборатории является недопустимой. При решении установить нештатный бампер необходимо пройти процедуру сертификации и зарегистрировать изменения в ГИБДД.

Также важно, чтобы новый бампер был изготовлен из ударопрочного пластика, не образующего острых осколков при разрушении. Аналогичные требования распространяются на замену стекол и зеркал.

Детали интерьера, включая руль, кресла и другие ключевые элементы салона, разработаны с учетом обеспечения максимальной безопасности водителя и пассажиров. Самостоятельная замена этих компонентов также запрещена, так как это может негативно сказаться на общей безопасности автомобиля.

Важно отметить, что замена заводских колес, рекомендованных производителем, может существенно изменить характеристики автомобиля. Использование колесных дисков нестандартных размеров, не предусмотренных производителем, может привести к увеличению нагрузки на двигатель и трансмиссию, а также вызвать ошибки в работе спидометра, что отрицательно сказывается на безопасности автомобиля.