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Скрытая тайна замены масла: почему важно обращать внимание на сливные пробки картера автомобиля

Автоэксперт рассказал, зачем на некоторых машинах при замене масла нужно менять сливную пробку

2:11
Авто

Все знают о регулярной замене моторного масла, даже те, кто не является профессионалом в автомобильной сфере, обычно имеют общее представление о целях и процессе этой процедуры. Тем не менее, существует деталь, о которой не подозревают даже опытные водители.

Автоэксперт рассказал, зачем на некоторых машинах при замене масла нужно менять сливную пробку
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Портал njcar. ru обратился к представителю специализированного сервисного центра, чтобы выяснить, почему на некоторых автомобилях важно заменять сливную пробку при замене масла.

Обычная процедура замены моторного масла, с точки зрения большинства водителей, выглядит просто: открутить сливную пробку картера двигателя, слить "отработку" в специальный контейнер, заменить старый масляный фильтр на новый, закрутить винтовую пробку и залить в двигатель свежее масло.

Однако становится понятно, что не все так просто, если внимательно изучить счета за техобслуживание в автосервисе. При замене масла мастера часто также меняют сливную пробку картера! Стоимость этой, казалось бы, незначительной детали может варьироваться.

В некоторых СТО она стоит "бюджетно" — около 1000 рублей. В других случаях, особенно у премиальных автопроизводителей, эта маленькая деталь может оцениваться в разы дороже.

Что может быть сложного с простой резьбовой пробкой? В чем проблема после 10 000-15 000 километров между техническими обслуживаниями? На первый взгляд, ничего. Однако дело в уплотнительном кольце, которое надевают на винтовую пробку перед её закручиванием. При закручивании сливной пробки с необходимым усилием может деформироваться резьба.

Это может привести к утечке масла при повторном использовании пробки. Поэтому иногда приходится выбрасывать старую винтовую пробку и заменять ее на новую с неповрежденной резьбой.

Чтобы избежать излишних затрат, можно вместо стальной уплотнительной шайбы использовать, например, медную. Этот гибкий цветной металл легко поддается деформации, сохраняя при этом резьбу из стали в неизменном состоянии.

Решение о покупке новых сливных пробок для картера или переходе на медные шайбы вместо заводских остается на усмотрение владельца автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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