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Штрафы и человеческий фактор: как сокращение числа полицейских влияет на процесс наказания за нарушения на дорогах

Россияне требуют вернуть инспекторов ГИБДД на дороги из-за пьяных водителей

2:27
Авто

С течением времени количество установленных камер для автоматической фиксации нарушений на дорогах России постепенно растет, однако наблюдается сокращение числа сотрудников ДПС, с которыми водители могли бы общаться лично.

Россияне требуют вернуть инспекторов ГИБДД на дороги из-за пьяных водителей
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД подчеркнул в беседе с порталом njcar.ru, что несмотря на преимущества этого процесса, многие россияне с опасением относятся к замещению полицейских автоматическими камерами, предпочитая видеть сотрудников полиции на дорогах.

Некоторые водители высказывают мнение, что сокращение числа инспекторов ДПС может уменьшить случаи предложения взяток. Хотя это мнение понятно, замена полицейских камерами не решает проблемы и предоставляет ограниченное представление о ситуации, поскольку штрафы основаны на электронных данных, не учитывающих полный контекст событий.

Допустим, вы движетесь по дороге, и впереди автомобиль внезапно замедляет ход. Для избежания аварии вам необходимо быстро перестроиться через сплошную линию на соседнюю полосу. В случае если камера автоматической фиксации регистрирует такое маневр, вы, вероятно, получите штраф.

В противовес этому, если бы инспектор ГИБДД был свидетелем подобного события, вероятность наложения штрафа была бы ниже. Живой человек способен объективно оценить ситуацию и не обязательно применять наказание.

Также предположим, что вам необходимо срочно остановиться на обочине, и вы включили аварийную сигнализацию. Различные обстоятельства, такие как поломка автомобиля, ухудшение состояния водителя или препятствия на дороге, могут привести к такой остановке. Камера, установленная на столбе, не всегда способна определить, активирована ли аварийная сигнализация.

Инспектор ГИБДД, став свидетелем подобной ситуации, мог бы не применять штраф, учитывая, что это не представляет угрозы для жизни и безопасности других людей, а также не нарушает Правила дорожного движения.

Следует отметить, что удовлетворение от сокращения числа дорожных инспекторов и их замены камерами ГИБДД испытывают в основном водители, склонные к нарушениям Правил дорожного движения, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Эта проблема является весьма серьезной, и если бы количество сотрудников ДПС на дорогах соответствовало прежнему уровню, количество составленных протоколов по нарушениям, связанным с управлением в нетрезвом состоянии, было бы значительно выше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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