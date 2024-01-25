Переживет ли ваш автомобиль еще одну поездку: признак, что пора с ним расставаться

Семь признаков, по которым от автомобиля лучше быстрее избавиться

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Некоторые люди с особой романтической натурой иногда так сильно привязываются к своему автомобилю, что готовы терпеть все его поломки, несмотря на явные признаки системных проблем. Портал njcar. ru выделил основные признаки, которые свидетельствуют о том, что лучше избавиться от автомобиля, чем продолжать вкладывать в него деньги.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Речь идет о технических проблемах, которые обещают серьезно ударить по кошельку в ближайшем будущем. Одной из самых затратных работ по восстановлению автомобиля является капитальный ремонт двигателя, который для некоторых моделей может обойтись в половину стоимости транспортного средства.

Первым сигналом является увеличение потребления масла двигателем. В стандартных условиях мотор обычно расходует до 100 граммов масла на 1000 километров пробега. Также на беспокойство могут указывать дым из выхлопной трубы, отложения на свечах, нестабильные обороты холостого хода, увеличенный расход топлива и потеря мощности двигателя.

Следующим "сюрпризом" может стать выход из строя трансмиссии, ремонт которой может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Автоматическая коробка передач предупреждает о возможных проблемах рывками при переключении, которые со временем становятся более заметными.

Кузов является одной из наиболее важных частей автомобиля, и появление коррозии в любой его области можно рассматривать как начало серьезных проблем.

Ржавчина в зонах с ограниченной вентиляцией представляет особую угрозу, так как активно развивается из-за накопления влаги.

Последним, но, возможно, самым важным фактором для принятия решения об расставании с автомобилем может стать чисто субъективное отношение к нему — антипатия.