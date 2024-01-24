Фаер-шоу: как не спалить автомобиль с помощью обычного прикуривателя

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Как не спалить машину из-за прикуривателя

4:00
Авто

Современные водители не могут представить себе использование автомобиля без множества устройств, которые требуют дополнительного питания. Подключение таких устройств неправильным образом может повлечь за собой риск повреждения автомобиля.

Как не спалить машину из-за прикуривателя
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Практически каждый автолюбитель постоянно нуждается в энергии для зарядных устройства для телефона, нестандартных навигаторов, радар-детекторов, видеорегистраторов и т. д. Иногда приходится использовать бортовую энергию для запитывания компрессора для шин, а иногда даже для кипятильников и автопылесосоа

Но водители часто не уделяют должного внимания тому, как правильно подключать эти устройства, просто втыкая все подряд в гнезда прикуривателя. На многих автомобилях нет альтернативы прикуривателю, и если разъем подходит, водитель считает, что можно использовать его. Однако, на самом деле, существуют нюансы. Изначально разъем, предназначенный для прикуривателя, создавался с единственной целью — обеспечить питание для разогрева спирали прикуривателя.

Затем автопроизводители начали включать в автомобили специальные розетки, похожие на прикуриватель. Но и с ними все не так просто. Прикуриватель предназначен для быстрого разогрева спирали для зажигания сигареты и автоматического отключения. Этот разъем обозначается пиктограммой в виде сигареты. В начале не предполагалось использование этого разъема для питания других устройств, и инструкция явно запрещала это.

Но впоследствии стали появляться автомобили с розетками, схожими с прикуривателем. Однако и с ними все не так гладко. Прикуриватель не рассчитан на высокие токи и длительную работу. Штекеры в нем неудачно держатся и могут выпасть. Розетка имеет другую форму для лучшего удержания штекера и подключается к бортовой сети более толстыми кабелями, что позволяет питать более мощные устройства. Тем не менее, и здесь мощность строго ограничена.

Водителям часто не приходится выбирать, куда подключить устройства — в прикуриватель или в розетку, потому что они используют разветвители, к которым подключается несколько устройств. В некоторых случаях электрическая цепь может быть перегружена, тонкие провода, идущие к разъему, начинают нагреваться, а их изоляция может расплавиться. Возникает высокий риск короткого замыкания, последующего возгорания автомобиля или выхода из строя электронных систем. Конечно, прикуриватель и розетка оборудованы плавким предохранителем, который должен вырубиться при опасности.

Но полагаться только на предохранитель не стоит, потому что он может не сработать, если в сети нет резких скачков напряжения. Особенно если установлен дешевый предохранитель китайского производства. Иногда корпуса таких предохранителей полностью расплавляются, а предохранитель остается целым. О скрепках и гвоздях вместо предохранителя даже не стоит говорить — такие случаи встречаются, но они редки. Основная опасность при использовании устройств в прикуривателе — это превышение тока, которое часто сочетается с плохим контактом в самом разъеме.

В процессе эксплуатации разъем начинает нагреваться и искриться. Реальная сила тока по проводам прикуривателя может достигать 15 А, примерно столько же, насколько обычно рассчитан предохранитель в цепи. Именно поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют водителям подключать к прикуривателю устройства, потребляющие 180 Вт и более, особенно если подключено несколько устройств одновременно.

Экспериментировать с номиналами предохранителей также не рекомендуется, так как это может привести к пожару на борту. Если проводка не выдержит, вам придется заниматься ремонтом, и страховая компания может отказать в выплате компенсации. В случае нарушения правил эксплуатации транспортного средства ответственность всегда лежит на владельце автомобиля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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