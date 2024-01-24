Фаер-шоу: как не спалить автомобиль с помощью обычного прикуривателя

Как не спалить машину из-за прикуривателя

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Современные водители не могут представить себе использование автомобиля без множества устройств, которые требуют дополнительного питания. Подключение таких устройств неправильным образом может повлечь за собой риск повреждения автомобиля.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Практически каждый автолюбитель постоянно нуждается в энергии для зарядных устройства для телефона, нестандартных навигаторов, радар-детекторов, видеорегистраторов и т. д. Иногда приходится использовать бортовую энергию для запитывания компрессора для шин, а иногда даже для кипятильников и автопылесосоа

Но водители часто не уделяют должного внимания тому, как правильно подключать эти устройства, просто втыкая все подряд в гнезда прикуривателя. На многих автомобилях нет альтернативы прикуривателю, и если разъем подходит, водитель считает, что можно использовать его. Однако, на самом деле, существуют нюансы. Изначально разъем, предназначенный для прикуривателя, создавался с единственной целью — обеспечить питание для разогрева спирали прикуривателя.

Затем автопроизводители начали включать в автомобили специальные розетки, похожие на прикуриватель. Но и с ними все не так просто. Прикуриватель предназначен для быстрого разогрева спирали для зажигания сигареты и автоматического отключения. Этот разъем обозначается пиктограммой в виде сигареты. В начале не предполагалось использование этого разъема для питания других устройств, и инструкция явно запрещала это.

Но впоследствии стали появляться автомобили с розетками, схожими с прикуривателем. Однако и с ними все не так гладко. Прикуриватель не рассчитан на высокие токи и длительную работу. Штекеры в нем неудачно держатся и могут выпасть. Розетка имеет другую форму для лучшего удержания штекера и подключается к бортовой сети более толстыми кабелями, что позволяет питать более мощные устройства. Тем не менее, и здесь мощность строго ограничена.

Водителям часто не приходится выбирать, куда подключить устройства — в прикуриватель или в розетку, потому что они используют разветвители, к которым подключается несколько устройств. В некоторых случаях электрическая цепь может быть перегружена, тонкие провода, идущие к разъему, начинают нагреваться, а их изоляция может расплавиться. Возникает высокий риск короткого замыкания, последующего возгорания автомобиля или выхода из строя электронных систем. Конечно, прикуриватель и розетка оборудованы плавким предохранителем, который должен вырубиться при опасности.

Но полагаться только на предохранитель не стоит, потому что он может не сработать, если в сети нет резких скачков напряжения. Особенно если установлен дешевый предохранитель китайского производства. Иногда корпуса таких предохранителей полностью расплавляются, а предохранитель остается целым. О скрепках и гвоздях вместо предохранителя даже не стоит говорить — такие случаи встречаются, но они редки. Основная опасность при использовании устройств в прикуривателе — это превышение тока, которое часто сочетается с плохим контактом в самом разъеме.

В процессе эксплуатации разъем начинает нагреваться и искриться. Реальная сила тока по проводам прикуривателя может достигать 15 А, примерно столько же, насколько обычно рассчитан предохранитель в цепи. Именно поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют водителям подключать к прикуривателю устройства, потребляющие 180 Вт и более, особенно если подключено несколько устройств одновременно.

Экспериментировать с номиналами предохранителей также не рекомендуется, так как это может привести к пожару на борту. Если проводка не выдержит, вам придется заниматься ремонтом, и страховая компания может отказать в выплате компенсации. В случае нарушения правил эксплуатации транспортного средства ответственность всегда лежит на владельце автомобиля.