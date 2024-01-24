Что делать, если не горит фара, а ехать надо: ответ ГИБДД

Современные фары автомобилей являются весьма надежными элементами. Тем не менее, несмотря на их крутой дизайн и современные технологии, иногда они могут выйти из строя. Когда автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда одна из фар перестает светить, возникает вопрос: следует ли продолжать движение или немедленно осуществлять ремонт? Это остается неясным для многих, и важно учитывать точку зрения ГИБДД. Давайте проясним этот вопрос.
Если на вашем автомобиле установлены старые фары с галогенными лампочками, решение проблемы может быть довольно простым. Вам просто нужно иметь запасные лампы с собой и, при необходимости, уметь самостоятельно их заменить. Это обычно не требует специальных усилий или инструментов, только ловкость рук. Однако, в современных автомобилях фары с галогенными лампочками становятся все более редкими.
Например, светодиодные фары не так легко заменить в дороге, и поиск обрыва в цепи питания, вероятно, также представляет трудность. Следовательно, в случае поломки таких фар, приходится искать альтернативные методы решения проблемы. Если одна из сторон перестает светить, согласно ПДД, движение в темное время суток без функционирующей фары запрещено.
Автомобилисты, прошедшие теоретический экзамен на права, знают, что негорящие или поврежденные фары и задние фонари входят в список неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств (согласно пункту 2.3.1 ПДД). Требование ПДД (пункт 19.5) обязывает водителей включать фары даже в светлое время суток. Таким образом, скрыть неисправность от ГИБДД может быть затруднительно. В случае замечания инспектором неисправной фары, водителю, вероятно, придется дать объяснения.
Согласно статье 12.20 КоАП, управление транспортным средством с неисправностью или при условиях, при которых эксплуатация запрещена, подлежит штрафу в размере 500 рублей. Ночью избежать штрафа вряд ли удастся. Однако на данный момент нет правила об удержании или эвакуации транспортного средства за подобное нарушение.
Важно помнить, что в дневное время суток можно использовать дневные ходовые огни или противотуманные фары в сочетании с габаритными огнями. Однако в темное время суток рекомендуется избегать езды с неисправной фарой, не только из-за возможного штрафа, но и в интересах безопасности водителя и окружающих.
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