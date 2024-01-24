Смертельные аварии: к каким последствиям приводит разбалансировка колёс

Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс

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Балансировка колес — это процедура, которую многие владельцы автомобилей проводят не реже одного раза в год, например, при смене сезонных шин. Однако, не все следуют этому правилу. Некоторые ограничиваются балансировкой только передних колес, а у других в наличии два комплекта колес на дисках. В случае наличия двух комплектов, существует риск постепенной деградации баланса колес. Давайте разберемся, какие последствия это может иметь.

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На сегодняшний день, сам процесс балансировки колес чаще всего выполняется специалистами в шиномонтаже, используя современные компьютеризированные стенды. Это гарантирует стабильное качество выполнения работ. Когда автомобиль покидает шиномонтаж, водитель может быть уверен, что колеса надежно сбалансированы, что, в свою очередь, позволяет автомобилю развивать максимальную скорость без негативных последствий.

Даже с абсолютно новыми дисками и шинами неизбежна погрешность по весу и распределению массы. Даже небольшой дисбаланс в несколько граммов может повлиять на поведение автомобиля, особенно при высоких скоростях. Из-за ширины автомобильных колес требуется динамическая балансировка как с внешней, так и с внутренней стороны.

Недостаток баланса колес может привести к ухудшению устойчивости автомобиля даже при прямом движении. Это проявляется в ухудшении управляемости и появлении вибрации на руле. Тормозной путь также увеличивается. В случае серьезной разбалансировки возможна полная потеря контроля над автомобилем. Влияние на работу электронных систем, таких как ABS и ESP, также необходимо учитывать. Неравномерный износ шин на несбалансированных колесах может привести к расслоению силового каркаса и образованию грыж, а в конечном итоге — к разрушению покрышек.

Поэтому, пренебрегать балансировкой колес нельзя. Рекомендуется проверять колеса не реже чем каждые 15 000 км или один раз в год. Балансировать следует не только передние, но и задние колеса. Эта процедура стоит недорого, при этом она действительно способствует улучшению комфорта и безопасности вождения, а также предотвращает дорогостоящие ремонты.