Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как рассчитать обои на комнату
В Краснодаре сообщили о землетрясении
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Президент Чехии Павел: Украина не вернёт утраченные территории 
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Смертельные аварии: к каким последствиям приводит разбалансировка колёс

Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс

2:15
Авто

Балансировка колес — это процедура, которую многие владельцы автомобилей проводят не реже одного раза в год, например, при смене сезонных шин. Однако, не все следуют этому правилу. Некоторые ограничиваются балансировкой только передних колес, а у других в наличии два комплекта колес на дисках. В случае наличия двух комплектов, существует риск постепенной деградации баланса колес. Давайте разберемся, какие последствия это может иметь.

Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс
Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

На сегодняшний день, сам процесс балансировки колес чаще всего выполняется специалистами в шиномонтаже, используя современные компьютеризированные стенды. Это гарантирует стабильное качество выполнения работ. Когда автомобиль покидает шиномонтаж, водитель может быть уверен, что колеса надежно сбалансированы, что, в свою очередь, позволяет автомобилю развивать максимальную скорость без негативных последствий.

Даже с абсолютно новыми дисками и шинами неизбежна погрешность по весу и распределению массы. Даже небольшой дисбаланс в несколько граммов может повлиять на поведение автомобиля, особенно при высоких скоростях. Из-за ширины автомобильных колес требуется динамическая балансировка как с внешней, так и с внутренней стороны.

Недостаток баланса колес может привести к ухудшению устойчивости автомобиля даже при прямом движении. Это проявляется в ухудшении управляемости и появлении вибрации на руле. Тормозной путь также увеличивается. В случае серьезной разбалансировки возможна полная потеря контроля над автомобилем. Влияние на работу электронных систем, таких как ABS и ESP, также необходимо учитывать. Неравномерный износ шин на несбалансированных колесах может привести к расслоению силового каркаса и образованию грыж, а в конечном итоге — к разрушению покрышек.

Поэтому, пренебрегать балансировкой колес нельзя. Рекомендуется проверять колеса не реже чем каждые 15 000 км или один раз в год. Балансировать следует не только передние, но и задние колеса. Эта процедура стоит недорого, при этом она действительно способствует улучшению комфорта и безопасности вождения, а также предотвращает дорогостоящие ремонты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Гепатолог Вялов назвал неприятное ощущение в животе предвестником рака
Гладков: Трагедия в белгородском небе унесла жизни 74 человек
Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс
В посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников