Автоэксперт рассказал, как вести себя водителям в случае заноса

В случае возникновения заноса водителям следует избегать торможения, поделился главный аналитик рынка НТИ "Автонет" Денис Пилипишин в беседе с RT.
Если автомобиль с передним приводом, рекомендуется слегка повернуть руль в направлении заноса и немного увеличить подачу газа, чтобы передние колеса выправили движение.
В случае заднего привода необходимо повернуть руль в сторону заноса, следуя движению задней оси, при этом избегая увеличения подачи газа, так как это может привести к быстрому развитию заноса.
В случае полноприводного автомобиля ситуация усложняется, так как машина может разгоняться на снегу и льду, однако торможение и управление будут менее эффективными по сравнению с моноприводным автомобилем. Владельцам таких автомобилей рекомендуется поддерживать постоянную подачу газа и управлять автомобилем с помощью руля.
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