Спасаем замерзший автомобиль: правила запуска двигателя зимой, чтобы избежать поломок

При попытке запустить замерзший автомобиль рекомендуется избегать продолжительного запуска двигателя стартером, поскольку вращение более 7 секунд не рекомендуется, чтобы избежать возможного подгорания или полного выхода из строя стартера, что может привести к дорогостоящему ремонту.
Вместо буксировки автомобиля на тросе для доставки в теплое помещение рекомендуется воспользоваться эвакуатором. Эту информацию сообщает "Российская газета", ссылаясь на высказывания технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.
Сергей Пономарев предупреждает, что владельцам автомобилей, у которых поверхностные знания об устройстве машины, не рекомендуется долго пытаться самостоятельно восстановить работу автомобиля, а лучше обратиться за помощью к профессионалам. Он также отмечает, что буксировка машины на тросе допустима только в том случае, если теплое помещение находится неподалеку от места стоянки автомобиля.
Эксперт также напоминает, что при движении на непрогретом автомобиле возможны утечки технических жидкостей из агрегатов трансмиссии и гидросистемы рулевого управления.
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