Названы самые бесполезные опции современных автомобилей

Автоэксперт Рязанов назвал три бесполезных опции в автомобиле

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Функции "старт-стоп", проекционные дисплеи и система бесключевого доступ признаны наименее полезными в современных автомобилях, как сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh, Максима Рязанова.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Согласно высказыванию Рязанова, функция "старт-стоп" фактически не так эффективна, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, стараясь активировать ее. При этом, по его мнению, экономия топлива незначительна, ограничиваясь всего несколькими копейками.

Относительно бесключевого доступа эксперт добавил, что эта система несет больше рисков, чем предоставляет удобств. Угонщики могут легко взломать эту систему с использованием ретранслятора, считывая информацию с метки владельца, находясь рядом с ним и его автомобилем.

Рязанов также подчеркнул, что проекционные дисплеи на лобовом стекле становятся отвлекающим фактором. Это особенно актуально, учитывая, что современные автомобили уже перегружены различными световыми сигнальными индикаторами.