Россиянам рассказали о вреде дистанционного запуска двигателя

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Автоэксперт Пономарев: при удаленном запуске двигателя можно не заметить утечки техжидкостей

1:16
Авто

О схеме дистанционного запуска двигателя, актуальной в холодное время года, рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, данная система имеет как положительные, так и отрицательные стороны, о которых он сообщил "Российской газете". Одним из плюсов является возможность избежать проблем с утечками технических жидкостей.

Автоэксперт Пономарев: при удаленном запуске двигателя можно не заметить утечки техжидкостей
Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако при использовании дистанционного прогрева отсутствует контроль за состоянием автомобиля. В зимнее время часто возникают утечки технических жидкостей, особенно у автомобилей с большим пробегом.

Причиной утечек могут быть повреждения привода вспомогательных агрегатов. Эксперт предупреждает, что если автомобиль продолжает работать в момент утечки, это может привести к серьезным повреждениям и дорогостоящему ремонту.

Также отмечается, что при парковке автомобиля под уклоном, особенно на сугробе, где задняя ось расположена выше передней, может возникнуть конденсат и замерзание выхлопной системы.

Кратковременные запуски в морозы также могут повлиять на зарядку аккумуляторной батареи. При недостаточной поездке на большие расстояния батарея может разрядиться полностью, что приведет к невозможности запуска автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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