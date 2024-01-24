Россиянам рассказали о вреде дистанционного запуска двигателя

О схеме дистанционного запуска двигателя, актуальной в холодное время года, рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, данная система имеет как положительные, так и отрицательные стороны, о которых он сообщил "Российской газете". Одним из плюсов является возможность избежать проблем с утечками технических жидкостей.
Однако при использовании дистанционного прогрева отсутствует контроль за состоянием автомобиля. В зимнее время часто возникают утечки технических жидкостей, особенно у автомобилей с большим пробегом.
Причиной утечек могут быть повреждения привода вспомогательных агрегатов. Эксперт предупреждает, что если автомобиль продолжает работать в момент утечки, это может привести к серьезным повреждениям и дорогостоящему ремонту.
Также отмечается, что при парковке автомобиля под уклоном, особенно на сугробе, где задняя ось расположена выше передней, может возникнуть конденсат и замерзание выхлопной системы.
Кратковременные запуски в морозы также могут повлиять на зарядку аккумуляторной батареи. При недостаточной поездке на большие расстояния батарея может разрядиться полностью, что приведет к невозможности запуска автомобиля.
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