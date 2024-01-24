Не заправляйтесь тут: автоэксперт перечислил признаки подозрительной АЗС

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Автоэксперт Моржаретто назвал два признака АЗС, на которой лучше не заправляться

1:05
Авто

Наткнуться на низкокачественное топливо наиболее вероятно на заправке, которой не уделяют внимание ее внешнему виду и состоянию оборудования. Также под сомнение стоит выбор АЗС, где стоимость топлива существенно ниже, чем на соседних заправках. Эту информацию предоставил Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат".

Автоэксперт Моржаретто назвал два признака АЗС, на которой лучше не заправляться
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

"Безусловно, следует обращать внимание на общий вид заправочной станции. Если там заметны признаки коррозии на топливных колонках, вероятно, не стоит заправляться там. В крайнем случае, можно налить 10 литров, чтобы достичь более надежной заправки", — отметил Моржаретто.

Также у эксперта вызывают подозрения различия в цене на топливо по сравнению с окружающими АЗС. Если цена на бензин на данной заправке ниже на 3-5 рублей за литр, лучше избегать ее, добавил он.

"Я рекомендую заправляться исключительно на сетевых АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям или крупным местным сетям, которые имеют представительство в каждом регионе", — заключил Моржаретто.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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