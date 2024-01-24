Не заправляйтесь тут: автоэксперт перечислил признаки подозрительной АЗС

Автоэксперт Моржаретто назвал два признака АЗС, на которой лучше не заправляться

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Наткнуться на низкокачественное топливо наиболее вероятно на заправке, которой не уделяют внимание ее внешнему виду и состоянию оборудования. Также под сомнение стоит выбор АЗС, где стоимость топлива существенно ниже, чем на соседних заправках. Эту информацию предоставил Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат".

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"Безусловно, следует обращать внимание на общий вид заправочной станции. Если там заметны признаки коррозии на топливных колонках, вероятно, не стоит заправляться там. В крайнем случае, можно налить 10 литров, чтобы достичь более надежной заправки", — отметил Моржаретто.

Также у эксперта вызывают подозрения различия в цене на топливо по сравнению с окружающими АЗС. Если цена на бензин на данной заправке ниже на 3-5 рублей за литр, лучше избегать ее, добавил он.

"Я рекомендую заправляться исключительно на сетевых АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям или крупным местным сетям, которые имеют представительство в каждом регионе", — заключил Моржаретто.