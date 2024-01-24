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Автолюбителям рассказали, как разморозить бачок омывателя и замок на двери

Автоэксперт Баканов: замок на двери авто можно открыть нагретым ключом

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Авто

Для размораживания резервуара стеклоомывателя рекомендуется налить в него горячую воду, подождать, пока емкость разморозится, после чего выкачать всю воду и заполнить ее незамерзающей жидкостью. Эту процедуру автоэксперт Петр Баканов описал в беседе с РИАМО.

Автоэксперт Баканов: замок на двери авто можно открыть нагретым ключом
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

"Что касается замков… <…> Тут, безусловно, стоит обрабатывать дверные уплотнители и замки профилактически силиконовой смазкой. Если у вас не было времени сделать это заранее, то, вероятно, проще всего разогревать ключ зажигалкой, вставлять его жало в замок и осторожно поворачивать, чтобы разморозить замок", — отметил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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