Автолюбителям рассказали, как разморозить бачок омывателя и замок на двери

Для размораживания резервуара стеклоомывателя рекомендуется налить в него горячую воду, подождать, пока емкость разморозится, после чего выкачать всю воду и заполнить ее незамерзающей жидкостью. Эту процедуру автоэксперт Петр Баканов описал в беседе с РИАМО.
"Что касается замков… <…> Тут, безусловно, стоит обрабатывать дверные уплотнители и замки профилактически силиконовой смазкой. Если у вас не было времени сделать это заранее, то, вероятно, проще всего разогревать ключ зажигалкой, вставлять его жало в замок и осторожно поворачивать, чтобы разморозить замок", — отметил эксперт.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.