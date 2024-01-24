Осторожно, зимний выезд: как сохранить целость коробки передач в холодное время года

Автомобилистам рассказали о риске сломать коробку передач во время снегопада

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Попытка выезда с утрамбованной снегом парковки может привести к серьезным трудностям для владельцев автомобилей, проявившимся в виде дорогостоящего ремонта коробки передач или замены сцепления. Об этом сообщил эксперт компании Fit Service, Александр Гоман, в интервью для "Газеты.Ru". По его утверждению, повышенная нагрузка на трансмиссию в зимний период может стать причиной подобных проблем.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Гоман подчеркнул, что жители загородных районов, сталкиваясь с попыткой выбраться из заснеженного окружения, могут повредить сцепление у механических коробок передач или фрикционы автоматических.

В результате последнего случая автомобиль может функционировать лишь на одной передаче, находясь в так называемом аварийном режиме, сопровождаемом ощутимыми ударами при переключении.

Эксперт также отметил, что проблемы с сцеплением и коробкой передач могут возникнуть и у городских водителей, особенно если дворы и стоянки плохо очищены от снега. При выезде с парковки владельцам автомобилей приходится преодолевать сложности, буксуя и стартуя враскачку, что может привести к износу трансмиссии.

Недостаточная осторожность в этих ситуациях также может сулить серьезные проблемы с трансмиссией, требующие значительных финансовых затрат на посещение автосервиса.