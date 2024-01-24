Россиянам рассказали, нужно ли промывать мотор при замене масла

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Автоэксперт Носко посоветовал промывать мотор после покупки подержанной машины

1:03
Авто

В настоящее время промывка системы смазки двигателя при замене масла становится неотъемлемой лишь в определенных ситуациях, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Александра Носко, директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh.

Автоэксперт Носко посоветовал промывать мотор после покупки подержанной машины
Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Согласно словам автоэксперта Носко, проведение очистки двигателя оправдано в случае перехода от минерального моторного масла к полусинтетическому или синтетическому. Так как минеральное масло оставляет вязкую пленку, схожую по консистенции с лаком, которая может ухудшить свойства синтетического масла.

Также необходимо проводить промывку после ремонта двигателя или при покупке подержанного автомобиля без информации о типе используемого моторного масла.

По мнению Носко, несколько десятилетий назад промывка двигателя при замене масла была необходима, особенно при изменении типа масла, из-за ограниченного содержания очищающих присадок в тогдашних моторных маслах и потребности удалить микропыль, несгоревшие частицы топлива и другие продукты износа из системы смазки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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